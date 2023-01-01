У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО





Про це Сергій Лисак.



"Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, і досі немає зв’язку", - написав Лисак.



Двоє людей загинули внаслідок удару. З трьома людьми досі немає зв'язку. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.



Нагадаємо, що 26 травня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки у Дніпрі збільшилася до 30.Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА"Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, і досі немає зв’язку", - написав Лисак.Двоє людей загинули внаслідок удару. З трьома людьми досі немає зв'язку. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.Нагадаємо, що 26 травня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру , влучивши у медзаклад, де надають допомогу людям із психічними захворюваннями, та ветеринарну клініку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію