У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО

У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО
Кількість постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки у Дніпрі збільшилася до 30.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, і досі немає зв’язку", - написав Лисак.

Двоє людей загинули внаслідок удару. З трьома людьми досі немає зв'язку. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.

Нагадаємо, що 26 травня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у медзаклад, де надають допомогу людям із психічними захворюваннями, та ветеринарну клініку.
У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО
У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО
У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО
У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО
У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО
У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна
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