У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО
Сьогодні, 16:59
Кількість постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки у Дніпрі збільшилася до 30.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, і досі немає зв’язку", - написав Лисак.
Двоє людей загинули внаслідок удару. З трьома людьми досі немає зв'язку. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.
Нагадаємо, що 26 травня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у медзаклад, де надають допомогу людям із психічними захворюваннями, та ветеринарну клініку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, і досі немає зв’язку", - написав Лисак.
Двоє людей загинули внаслідок удару. З трьома людьми досі немає зв'язку. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.
Нагадаємо, що 26 травня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у медзаклад, де надають допомогу людям із психічними захворюваннями, та ветеринарну клініку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Дніпрі кількість постраждалих від ракетної атаки збільшилася до 30. ФОТО
Сьогодні, 16:59
На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Тарас Троць
Сьогодні, 16:25
Трагічний рейс до лінії фронту: волонтер з Волині, який загинув у ДТП, пройшов російський полон
Сьогодні, 15:30
Медіа