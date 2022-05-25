На Волині два водії пропонували патрульним хабар

Сьогодні трапилося одразу два випадки, коли водії хотіли дати хабар поліцейським, які за допомогою лазерного вимірювача TruCAM зафіксували, що вони перевищували швидкість.Про це повідомили у пресслужбі патрульній поліції Волині.Перша ситуація сталася з водієм вантажівки Scania поблизу села Дерно, що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне. Він поклав купюру 200 гривень у свій паспорт, коли передавав його одному з інспекторів.Схожа історія трапилась на тому ж місці з водієм вантажного автомобіля Mercedes. Коли патрульні попросили чоловіка пред'явити документи, він передав їх, загорнутими в листі паперу, в якому також була 200-гривнева купюра.Зазначимо, що в обох випадках інспектори неодноразово попереджали керманичів про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а на водіїв винесли постанови за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.