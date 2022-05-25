На Волині два водії пропонували патрульним хабар

На Волині два водії пропонували патрульним хабар
Сьогодні трапилося одразу два випадки, коли водії хотіли дати хабар поліцейським, які за допомогою лазерного вимірювача TruCAM зафіксували, що вони перевищували швидкість.

Про це повідомили у пресслужбі патрульній поліції Волині.

Перша ситуація сталася з водієм вантажівки Scania поблизу села Дерно, що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне. Він поклав купюру 200 гривень у свій паспорт, коли передавав його одному з інспекторів.

Схожа історія трапилась на тому ж місці з водієм вантажного автомобіля Mercedes. Коли патрульні попросили чоловіка пред'явити документи, він передав їх, загорнутими в листі паперу, в якому також була 200-гривнева купюра.
На Волині два водії пропонували патрульним хабар

Зазначимо, що в обох випадках інспектори неодноразово попереджали керманичів про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а на водіїв винесли постанови за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.

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Теги: Волинь, хабар, водії
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