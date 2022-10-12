У мікрорайоні в Луцьку зрізають дерева, щоб облаштували у дворах парковку. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Ковердюк.



З його слів, 26 травня розчистили 100-метрову ділянку, підготовку до ремонту розпочали 22 травня. "В основному дерева тут ті, які простоювали багато – тільки вирізаємо з коренями, вони вже падають. Треба його трошки омолоджувати, старі знімати, а нові понасаджувати", – сказав бригадир.



Дерева зрізають, аби облаштувати новий паркінг для автомобілів. Для цього отримали всі необхідні дозволи, – сказала голова ОСББ "Наливайка Об’єднане" Оксана Денисюк.



"Посадимо молоденькі деревця, які будуть гарні, за якими будемо доглядати, тому що ці дерева, що росли, вони вже старі, за ними, до речі, ніхто не доглядав ці всі роки", – каже лучанка.



Висаджувала деякі саджанці тут лучанка Клавдія Кузьмич. Жінка мешкає у будинку на вулиці Наливайка, 6, якому пів сотні років. Говорить: старі дерева зрізати необхідно.



"Ми наполягали, щоб тут зробили реконструкцію, через те, що проїзд дуже вузенький. Машини ставлять на тротуарі, дощ іде, мусиш виходити – отут от калюжі стоять, з собачкою виходиш гуляти, не можна обійти", – сказала жінка.



Проти викорчовування дерев збирала підписи мешканка будинку на вулиці Наливайка, 8 Надія Калініна. З її слів, зараз на деяких старих деревах гніздяться пташки й пташенята вилетять тільки в липні. Додає: прикро, що люди вирішують не на користь природи, а на користь машин, бруківки й асфальту.



"Нищимо все живе задля того, щоб закачати все в асфальт, в бетон, і зробити паркінг. Ми назбирали необхідну кількість підписів проти зрізки, я віднесла у відповідні інстанції. Голова ОСББ виставляє свій пост, що робимо ввечері нові збори, бо це нелегітимні підписи", – зазначила лучанка.



Голова ОСББ "Наливайка Об’єднане" Оксана Денисюк зазначила, що збори проводили тричі, де з 70 квартир із таким благоустроєм погодилися мешканці 53 помешкань.



"Вона (Надія Калініна – ред.) збирала підписи, бо в неї береза під вікном, її турбувала ця береза. Але ми цю березу не зрізаємо, бо вона не підпадає під дорогу. Наразі ми зібрали треті збори, 17 травня на яких ми обговорили і з нею, і вона були присутня, і всі підписалися, і вона ж сама підписалася за зрізання цих дерев", – каже жінка.



Зі слів голови ОСББ Оксани Денисюк, схожа ситуація була у дворі на вулиці Конякіна, 10 А п’ять років тому. Там на місці старих висадили молоді деревця, за якими є належний догляд. Додає: відразу після зрізання дерев на вулиці Наливайка старий асфальт зніматимуть, а на його місце викладуть бруківку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Наливайка завершують розчищувальні роботи з обрізки дерев для облаштування прибудинкових територій.Про це розповів Суспільному бригадир фірми "Житлобуд-2"З його слів, 26 травня розчистили 100-метрову ділянку, підготовку до ремонту розпочали 22 травня. "В основному дерева тут ті, які простоювали багато – тільки вирізаємо з коренями, вони вже падають. Треба його трошки омолоджувати, старі знімати, а нові понасаджувати", – сказав бригадир.Дерева зрізають, аби облаштувати новий паркінг для автомобілів. Для цього отримали всі необхідні дозволи, – сказала голова ОСББ "Наливайка Об’єднане""Посадимо молоденькі деревця, які будуть гарні, за якими будемо доглядати, тому що ці дерева, що росли, вони вже старі, за ними, до речі, ніхто не доглядав ці всі роки", – каже лучанка.Висаджувала деякі саджанці тут лучанка Клавдія Кузьмич. Жінка мешкає у будинку на вулиці Наливайка, 6, якому пів сотні років. Говорить: старі дерева зрізати необхідно."Ми наполягали, щоб тут зробили реконструкцію, через те, що проїзд дуже вузенький. Машини ставлять на тротуарі, дощ іде, мусиш виходити – отут от калюжі стоять, з собачкою виходиш гуляти, не можна обійти", – сказала жінка.Проти викорчовування дерев збирала підписи мешканка будинку на вулиці Наливайка, 8 Надія Калініна. З її слів, зараз на деяких старих деревах гніздяться пташки й пташенята вилетять тільки в липні. Додає: прикро, що люди вирішують не на користь природи, а на користь машин, бруківки й асфальту."Нищимо все живе задля того, щоб закачати все в асфальт, в бетон, і зробити паркінг. Ми назбирали необхідну кількість підписів проти зрізки, я віднесла у відповідні інстанції. Голова ОСББ виставляє свій пост, що робимо ввечері нові збори, бо це нелегітимні підписи", – зазначила лучанка.Голова ОСББ "Наливайка Об’єднане" Оксана Денисюк зазначила, що збори проводили тричі, де з 70 квартир із таким благоустроєм погодилися мешканці 53 помешкань."Вона (Надія Калініна – ред.) збирала підписи, бо в неї береза під вікном, її турбувала ця береза. Але ми цю березу не зрізаємо, бо вона не підпадає під дорогу. Наразі ми зібрали треті збори, 17 травня на яких ми обговорили і з нею, і вона були присутня, і всі підписалися, і вона ж сама підписалася за зрізання цих дерев", – каже жінка.Зі слів голови ОСББ Оксани Денисюк, схожа ситуація була у дворі на вулиці Конякіна, 10 А п’ять років тому. Там на місці старих висадили молоді деревця, за якими є належний догляд. Додає: відразу після зрізання дерев на вулиці Наливайка старий асфальт зніматимуть, а на його місце викладуть бруківку.

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