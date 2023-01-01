Погода у Луцьку на завтра, 27 травня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 27 травня, вдень у Луцьку хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +23°.
Народний прогноз погоди: 27 травня вшановується пам'ять святого мученика Ісидора. В давні часи цього дня очікували, як закінчення будь-яких холодів: "На Ісидора відійдуть усі сивери (холода)". Але якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа: "На Сидора сиверко (північний вітер), і все літо таке". В день Ісидора прилітають ластівки, приносять тепло.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +23°.
Народний прогноз погоди: 27 травня вшановується пам'ять святого мученика Ісидора. В давні часи цього дня очікували, як закінчення будь-яких холодів: "На Ісидора відійдуть усі сивери (холода)". Але якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа: "На Сидора сиверко (північний вітер), і все літо таке". В день Ісидора прилітають ластівки, приносять тепло.
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