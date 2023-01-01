Як оборонці Бахмута відновлюють сили у Луцьку. ФОТО

Прикордонники, які побували у найгарячіших точках фронту, нині відновлюють сили на Волині. З воїнами щоденно проводять різного роду тренінги та консультації. Аби хлопці швидше відволіклися від думок про пережите, вони ходять на екскурсії, відвідують музеї та виставки. Для них організовують майстер-класи та концертні програми.Про це розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.У четвер, 25 травня, прикордонники побували в музеї Волинської ікони, де зберігається одна із найкращих в Україні колекція творів давнього сакрального мистецтва: ікони, релігійний живопис західноєвропейської традиції, царські врата, феретрони, хрести-розп’яття, скульптури. В окремій залі експонується Холмська Чудотворна ікона Богородиці – унікальна пам’ятка візантійського мистецтва константинопольського письма кінця XI століття.Неабияке захоплення у військових викликав похід до Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Позитивні емоції подарували хлопцям й мешканці Луцького зоопарку.«Повернувшись з війни, військовослужбовець потрапляє в другий світ, де панує інший ритм, немає вибухів та стрілянини. Де все навколо здається занадто повільним та розслабленим. Тому одним із завдань нашої реабілітації є соціалізація бійців. Ми відволікаємо їх від тривожних думок та робимо все для того, аби вони перемкнулися на те, що навколо них зараз. До прикладу, Краєзнавчий музей певною мірою надихає хлопців, знайомить з історією волинського краю. А глинотерапія є чудовим способом зосередитися на своїх емоціях, заспокоїтися, прислухатися до себе. Крім того, глина завжди дає шанс почати все спочатку, якщо щось не вдалося з першого разу», – каже психолог прикордонного загону