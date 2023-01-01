Без батька залишилися троє донечок: завтра на Волинь привезуть Героя Миколу Гапонюка

Миколу Гапонюка. Волинян закликають гідно зустріти захисника та віддати йому останню шану.



Про це повідомляє голова Велимченської громади Анастасія Павлович.



Військового зустрічатимуть орієнтовно 15.00 (час буде уточнюватися) при в’їзді у село Велимче зі сторони села Датинь. Далі жалобний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Микола.



Чин поховання та прощання з Героєм буде в неділю, 28 травня. Поховання тіла воїна буде проводитися на кладовищі села Велимче, урочище «Плав».



Про час та місце повідомлять додатково.



«Звертаюся до кожного: відкласти всі нагальні справи та з честю зустріти нашого Героя в рідному селі. То наша остання данина Миколі. Зустрічаємо нашого Героя живим коридором Слави. Прошу встелити дорогу до рідного порогу квітами! Прохання з собою мати свічки, лампадки, прапори!» – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 27 травня, у село Велимче, що на Ковельщині, привезуть загиблого Героя. Волинян закликають гідно зустріти захисника та віддати йому останню шану.Про це повідомляє голова Велимченської громадиВійськового зустрічатимуть орієнтовно 15.00 (час буде уточнюватися) при в’їзді у село Велимче зі сторони села Датинь. Далі жалобний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Микола.Чин поховання та прощання з Героєм буде в неділю, 28 травня. Поховання тіла воїна буде проводитися на кладовищі села Велимче, урочище «Плав».Про час та місце повідомлять додатково.«Звертаюся до кожного: відкласти всі нагальні справи та з честю зустріти нашого Героя в рідному селі. То наша остання данина Миколі. Зустрічаємо нашого Героя живим коридором Слави. Прошу встелити дорогу до рідного порогу квітами! Прохання з собою мати свічки, лампадки, прапори!» – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у Миколи Гапонюка, якому тепер назавжди 48 років, лишилися мама, дружина і троє донечок . Герой загинув 21 травня 2023 року в результаті ворожого обстрілу в районі Берхівського водосховища Донецької області.

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