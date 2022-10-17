На «Ягодині» військовозобов'язаний давав 1000 доларів, щоб виїхати за кордон
Сьогодні, 21:50
У пункті пропуску «Ягодин» військовозобов'язаний пропонував 1000 доларів хабара, аби виїхати з України.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тому вирішив домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону він пропонував прикордоннику 1000 доларів хабаря.
Ухилянту повідомили про підозру за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тому вирішив домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону він пропонував прикордоннику 1000 доларів хабаря.
Ухилянту повідомили про підозру за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Без батька залишилися троє донечок: завтра на Волинь привезуть Героя Миколу Гапонюка
Сьогодні, 22:20
На «Ягодині» військовозобов'язаний давав 1000 доларів, щоб виїхати за кордон
Сьогодні, 21:50
Як оборонці Бахмута відновлюють сили у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:28
Реєстр зниклих безвісти містить 23 700 імен, – Котенко
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку на завтра, 27 травня
Сьогодні, 20:00
Медіа