На «Ягодині» військовозобов'язаний давав 1000 доларів, щоб виїхати за кордон





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



Чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тому вирішив домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону він пропонував прикордоннику 1000 доларів хабаря.



Ухилянту повідомили про підозру за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».



Триває досудове розслідування.





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