На «Ягодині» військовозобов'язаний давав 1000 доларів, щоб виїхати за кордон

На «Ягодині» військовозобов'язаний давав 1000 доларів, щоб виїхати за кордон
У пункті пропуску «Ягодин» військовозобов'язаний пропонував 1000 доларів хабара, аби виїхати з України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тому вирішив домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону він пропонував прикордоннику 1000 доларів хабаря.

Ухилянту повідомили про підозру за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Триває досудове розслідування.

На «Ягодині» військовозобов'язаний давав 1000 доларів, щоб виїхати за кордон

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Теги: «Ягодин», хабар, ухилянт
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