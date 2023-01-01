У Луцьку волонтери замість обстріляного авто купили для бійців на фронт новий позашляховик

Тарас Кравчук.



Збирати кошти на позашляховик розпочали після того, як бійці втратили авто біля Бахмута. Обстріляне авто привезли з передової і поставили у центрі Луцька біля пам’ятника Тарасові Шевченку два тижні тому.



"Хлопці скинули відео, це наша остання автівка і все таке і почали збирати кошти. Їхали наші друзі лаветою туди, вони погодилися евакуювати цю автівку і привезли в центр міста і збір почався активніше. Тому ми змогли придбати новий позашляховик, привезли сюди ще не встигли повністю технічно його доробити", – каже волонтер.



Зі слів волонтери, зібраних 4,5 тисячі євро вистачило і на придбання авто, і на ремонт.



Телефоном Тарас Кравчук зв'язався з військовим Михайлом, котрий їздитиме цим автомобілем.



"Це дуже важлива техніка для того, щоб пересуватися на позиції, з позиції. Вже багато автівок ми мали, поміняли через те, що обстріли, російська федерація сильно знищує нашу техніку. Я дуже дякую всім за підтримку!", – сказав боєць.



Як розповів волонтер Сергій Авраменко, який повезе пікап бійцям на схід, автомобіль надійний, має добрий мотор.



"Може комусь не зручна, бо праворульна. Поставили йому тепловізор, нічне бачення. Резина не шумна, протектор добрий, болотяна, нова, взяли одразу на одне колесо більше. Хлопці будуть задоволені", – говорить волонтер.



26 травня в Луцьку на проспекті Волі, куди привезли авто, організували акцію, в рамках якої перехожі залишали на кузові побажання для військових. Лучанка Світлана Колбут каже: про акцію та збір коштів на цей автомобіль дізналася від дітей.



"Неподалік живу і діти мені мої розказували, що тут стоїть така автівка, збирають на неї кошти. Дуже часто волонтеримо, допомагаємо. Стараємося долучатися і підтримувати хлопців наших, дуже переживаємо за них", – каже жінка.



Як додав волонтер Сергій Авраменко, придбаний автомобіль волонтери доправлять бійцям на фронт наступного тижня.













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