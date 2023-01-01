Добрі новини від ВолиньPost за 26 травня

Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини. І це тішить! Сьогодні, 26 травня, нагадаємо вам про таке:Після того, як Православна церква України отримала Томос (документ про автокефалію) від Вселенського патріархату, релігійні громади Волині почали переходити до Православної церкви України. Цей процес актуалізувався і з початком повномасштабної війни росії проти України.У Волинській обласній військовій адміністраціїнадали перелік релігійних організацій області, що змінили конфесійну підлеглість із УПЦ (МП) до ПЦУ. Переглянути його можна, натиснувши на заголовок.За минулу добу, 25 травня, наші захисники знищили ще 460 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб,- танків ‒ 3796 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,- артилерійських систем – 3384 (+25) од,- РСЗВ – 570 (+0) од,- засобів ППО ‒ 328 (+1) од,- літаків – 310 (+1) од,- гелікоптерів – 296 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),- крилатих ракет ‒ 1015 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,- спеціальної техніки ‒ 446 (+2).На виставу за драматичною поемою Лесі Українки «На полі крові», що показали у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, розпродали всі квитки. Втім глядачі та глядачки можуть заскочити в останній вагон і забронювати місце на завтра, 27 травня.«Ця вистава – психологія зради в одній дії. Починаючи з появи «бажання», закінчуючи тим, що чекає зрадника. Легенда, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Але вона відрізняється від того, що ми звикли чути про Юду із Біблії. Тут «Лесине Євангеліє». Глядач побачить, що робить зрада із тим, хто її здійснює, та те, як варто українцям вчиняти з тими, хто зраджує нас сьогодні», – коментує режисерКвитки доступні наабо за номерами телефонів:таУряд Нідерландів протягом останніх тижнів очолював дискусії з посадовцями США щодо надання літаків. За інформацією одного з джерел, Амстердам уже вивчає та обговорює зі своїми союзниками логістику передачі літаків.Потенційно в наступному році Україна може отримати частину літаків, які є в продажу, або частину з 24 бойових літаків − залежно від термінів підготовки.На Волині у 2023-му році завершують шкільну освіту 7 624 одинадцятикласники. За результатами навчання, 691 одинадцятикласник отримає золоту медаль, 198 – срібну.