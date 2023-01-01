Цього року в школах на Волині – понад сім тисяч випускників: скільки медалістів
Сьогодні, 12:05
На Волині у 2023-му році завершують шкільну освіту 7 624 одинадцятикласники.
Про це розповіла Суспільному заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна.
Серед випускників — 70 переселенців.
Зі слів Тетяни Соломіної, навчальний рік у волинських школах має завершитися до 31 червня. За результатами навчання, 691 одинадцятикласник отримає золоту медаль, 198 – срібну.
Як додала посадовиця, звичних випускних у більшості закладів освіти цього року не буде через безпекову ситуацію в країні. Таке рішення ухвалює керівництво шкіл спільно із батьками.
"Свято останнього дзвоника залишається. Для учнів 9, 11 класів, проводиться окрема лінійка, на якій присутні батьки, друзі дітей, рідні і школа проводжає своїх випускників традиційно - вальсом, гімном школи і побажаннями від вчителів. Так що ця традиція залишається", – зазначила Тетяна Соломіна.
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Про це розповіла Суспільному заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна.
Серед випускників — 70 переселенців.
Зі слів Тетяни Соломіної, навчальний рік у волинських школах має завершитися до 31 червня. За результатами навчання, 691 одинадцятикласник отримає золоту медаль, 198 – срібну.
Як додала посадовиця, звичних випускних у більшості закладів освіти цього року не буде через безпекову ситуацію в країні. Таке рішення ухвалює керівництво шкіл спільно із батьками.
"Свято останнього дзвоника залишається. Для учнів 9, 11 класів, проводиться окрема лінійка, на якій присутні батьки, друзі дітей, рідні і школа проводжає своїх випускників традиційно - вальсом, гімном школи і побажаннями від вчителів. Так що ця традиція залишається", – зазначила Тетяна Соломіна.
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