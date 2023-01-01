На Волині у чоловіка патрульні виявили два підроблені водійські посвідчення

Ковельські патрульні виявили в чоловіка два водійських посвідчення з ознаками підробки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це було вчора, 25 травня, близько 21-ї години, на вулиці Лесі Українки. Під час опрацювання виклику інспектори побачили громадянина, який курив в невстановленому для цього місці. В чоловіка попросили документи для перевірки, і коли він їх діставав, то помітили, що волинянин має аж два посвідчення водія.Щоправда, під час більш ретельної перевірки за серійним номером виявилося, що за одним з них закріплене посвідчення зовсім іншої людини. Щодо другого документа, то чоловік розповів, що придбав його в мережі Інтернет.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії водія мають кримінальний характер.