На Волині у чоловіка патрульні виявили два підроблені водійські посвідчення
Сьогодні, 11:55
Ковельські патрульні виявили в чоловіка два водійських посвідчення з ознаками підробки.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це було вчора, 25 травня, близько 21-ї години, на вулиці Лесі Українки. Під час опрацювання виклику інспектори побачили громадянина, який курив в невстановленому для цього місці. В чоловіка попросили документи для перевірки, і коли він їх діставав, то помітили, що волинянин має аж два посвідчення водія.
Щоправда, під час більш ретельної перевірки за серійним номером виявилося, що за одним з них закріплене посвідчення зовсім іншої людини. Щодо другого документа, то чоловік розповів, що придбав його в мережі Інтернет.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії водія мають кримінальний характер.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це було вчора, 25 травня, близько 21-ї години, на вулиці Лесі Українки. Під час опрацювання виклику інспектори побачили громадянина, який курив в невстановленому для цього місці. В чоловіка попросили документи для перевірки, і коли він їх діставав, то помітили, що волинянин має аж два посвідчення водія.
Щоправда, під час більш ретельної перевірки за серійним номером виявилося, що за одним з них закріплене посвідчення зовсім іншої людини. Щодо другого документа, то чоловік розповів, що придбав його в мережі Інтернет.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії водія мають кримінальний характер.
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