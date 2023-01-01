Росіяни поцілили у лікарню в Дніпрі: загинуло дві людини, 23 - поранені. ОНОВЛЕНО

Росіяни поцілили у лікарню в Дніпрі: загинуло дві людини, 23 - поранені. ОНОВЛЕНО
У Дніпрі російські війська поцілили по медичному закладу, є постраждалі.

Про це повідомляє у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що інформація уточнюється, і закликав не поширювати фейків.

Президент Володимир Зеленський об 11:50 повідомив, що наразі відомо про 1 загиблу людину та 15 поранених. Триває ліквідація наслідків обстрілу та рятувальна операція.

ОНОВЛЕНО станом на 14.39

Як повідомили в ОВА, З-під завалів будівлі ветклініки, в яку також влучив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка.

"Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей", - повідомив Лисак.

Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені приватне домоволодіння, 2 приватні підприємства, заправка, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у чоловіка патрульні виявили два підроблені водійські посвідчення
Сьогодні, 11:55
На Волині попрощалися із 37-річним Героєм Сергієм Занюком
Сьогодні, 11:50
Росіяни поцілили у лікарню в Дніпрі: загинуло дві людини, 23 - поранені. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:39
Ліцей на Волині перепрофілювали в гімназію з 9-річним навчанням: батьки учнів проти
Сьогодні, 11:10
У Києві голова одного з райсудів на блокпосту на смерть збив нацгвардійця
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
Під Бахмутом загинув Герой Роман Прокопчук з Волині Під Бахмутом загинув Герой Роман Прокопчук з Волині
Сьогодні, 14:05
Лучани провели в останню дорогу Героя Олександра Ульяницького, який загинув 7 місяців тому Лучани провели в останню дорогу Героя Олександра Ульяницького, який загинув 7 місяців тому
Сьогодні, 13:52
На Волині попрощаються із Героєм Миколою Сахарчуком: просять гідно зустріти На Волині попрощаються із Героєм Миколою Сахарчуком: просять гідно зустріти
Сьогодні, 13:20
На Волині попрощалися із 37-річним Героєм Сергієм Занюком На Волині попрощалися із 37-річним Героєм Сергієм Занюком
Сьогодні, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трагічний рейс до лінії фронту: волонтер з Волині, який загинув у ДТП, пройшов російський полон
Сьогодні, 15:30
 0
Убивство в реабілітаційному центрі Луцька: волинянин втрапив за ґрати на 10 років
Сьогодні, 15:15
 0
Лучанка, яка збувала психотропи, отримала чотири роки тюрми
Сьогодні, 15:00
 0
Верховний суд обрав нового голову замість Князєва
Сьогодні, 14:40
 0
Випускниця з Волині знаходиться в реанімації: потрібна фінансова допомога
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8