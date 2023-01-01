Росіяни поцілили у лікарню в Дніпрі: загинуло дві людини, 23 - поранені. ОНОВЛЕНО





Про це Сергій Лисак.



"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.



Лисак зазначив, що інформація уточнюється, і закликав не поширювати фейків.



Президент Володимир Зеленський об 11:50 повідомив, що наразі відомо про 1 загиблу людину та 15 поранених. Триває ліквідація наслідків обстрілу та рятувальна операція.



ОНОВЛЕНО станом на 14.39



Як повідомили в ОВА, З-під завалів будівлі ветклініки, в яку також влучив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка.



"Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей", - повідомив Лисак.



Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.



Нагадаємо, що внаслідок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі російські війська поцілили по медичному закладу, є постраждалі.Про це повідомляє у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.Лисак зазначив, що інформація уточнюється, і закликав не поширювати фейків.Президентоб 11:50 повідомив, що наразі відомо про 1 загиблу людину та 15 поранених. Триває ліквідація наслідків обстрілу та рятувальна операція.Як повідомили в ОВА, З-під завалів будівлі ветклініки, в яку також влучив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка."Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей", - повідомив Лисак.Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені приватне домоволодіння, 2 приватні підприємства, заправка, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів".

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