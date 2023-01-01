Росіяни поцілили у лікарню в Дніпрі: загинуло дві людини, 23 - поранені. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:39
У Дніпрі російські війська поцілили по медичному закладу, є постраждалі.
Про це повідомляє у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Лисак зазначив, що інформація уточнюється, і закликав не поширювати фейків.
Президент Володимир Зеленський об 11:50 повідомив, що наразі відомо про 1 загиблу людину та 15 поранених. Триває ліквідація наслідків обстрілу та рятувальна операція.
ОНОВЛЕНО станом на 14.39
Як повідомили в ОВА, З-під завалів будівлі ветклініки, в яку також влучив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка.
"Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей", - повідомив Лисак.
Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені приватне домоволодіння, 2 приватні підприємства, заправка, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів".
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Про це повідомляє у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Лисак зазначив, що інформація уточнюється, і закликав не поширювати фейків.
Президент Володимир Зеленський об 11:50 повідомив, що наразі відомо про 1 загиблу людину та 15 поранених. Триває ліквідація наслідків обстрілу та рятувальна операція.
ОНОВЛЕНО станом на 14.39
Як повідомили в ОВА, З-під завалів будівлі ветклініки, в яку також влучив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка.
"Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей", - повідомив Лисак.
Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені приватне домоволодіння, 2 приватні підприємства, заправка, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів".
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