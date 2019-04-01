У Києві голова одного з райсудів на блокпосту на смерть збив нацгвардійця





Про це Ольга Чиканова.



Дорожньо-транспортна пригода сталася на одному з блокпостів у Києві. Наразі слідчі ДБР з’ясовують обставини, зокрема допитують свідків із-поміж тих, хто виконував службу на блокпосту, та збирають інші докази.



Голову райсуду правоохоронці затримали. Його доставили на медичний огляд: перевіряють, чи не був він у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду водій відмовився.



За даними Олексій Тандир. Він на автомобілі Lexus рухався по проспекту Берестейському, перш ніж збив 23-річного нацгвардійця.



Яким може бути покарання?



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приблизно опівночі 26 травня, за даними слідчих, голова одного з районних судів Київської області за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. Від отриманих травм боєць загинув на місці.Про це Громадському повідомила речниця Державного бюро розслідуваньДорожньо-транспортна пригода сталася на одному з блокпостів у Києві. Наразі слідчі ДБР з’ясовують обставини, зокрема допитують свідків із-поміж тих, хто виконував службу на блокпосту, та збирають інші докази.Голову райсуду правоохоронці затримали. Його доставили на медичний огляд: перевіряють, чи не був він у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду водій відмовився.За даними УП , затриманий — голова Макарівського районного суду Київської області. Він на автомобілі Lexus рухався по проспекту Берестейському, перш ніж збив 23-річного нацгвардійця.Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

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