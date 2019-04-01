У Києві голова одного з райсудів на блокпосту на смерть збив нацгвардійця

У Києві голова одного з райсудів на блокпосту на смерть збив нацгвардійця
Приблизно опівночі 26 травня, за даними слідчих, голова одного з районних судів Київської області за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. Від отриманих травм боєць загинув на місці.

Про це Громадському повідомила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на одному з блокпостів у Києві. Наразі слідчі ДБР з’ясовують обставини, зокрема допитують свідків із-поміж тих, хто виконував службу на блокпосту, та збирають інші докази.

Голову райсуду правоохоронці затримали. Його доставили на медичний огляд: перевіряють, чи не був він у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду водій відмовився.

За даними УП, затриманий — голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир. Він на автомобілі Lexus рухався по проспекту Берестейському, перш ніж збив 23-річного нацгвардійця.

Яким може бути покарання?

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

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Теги: Київ, суддя, ДТП, смерть, нацгвардієць
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