У Бахмуті 30 зеків «Вагнера» вбили своїх і озброєні втекли на викрадених авто
Сьогодні, 10:10
У Бахмуті 30 зеків ПВК «Вагнер» вбили трьох російських окупантів, ймовірно, командирів, і двох цивільних, після чого втекли на викрадених авто.
Про це в телеграмі повідомив російський пропагандист Романов, пише ТСН.
«30 колишніх ув'язнених дезертирували з позиції зі зброєю. Під час дезертирства вони вбили трьох військовослужбовців і двох цивільних, а також викрали КамАЗ і «міцубіші L200», – написав ворожий пропагандист.
«Влаштована росією кривава вакханалія потроху починає виходити з-під контролю. І це лише початок», – відреагував український журналіст Денис Казанський.
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Про це в телеграмі повідомив російський пропагандист Романов, пише ТСН.
«30 колишніх ув'язнених дезертирували з позиції зі зброєю. Під час дезертирства вони вбили трьох військовослужбовців і двох цивільних, а також викрали КамАЗ і «міцубіші L200», – написав ворожий пропагандист.
«Влаштована росією кривава вакханалія потроху починає виходити з-під контролю. І це лише початок», – відреагував український журналіст Денис Казанський.
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