На Волині чоловік з інвалідністю і його старенька матір роками страждають від затоплення будинку





Про таку проблему



За словами чоловіка, йдеться про селище Стара Вижівка, що на Ковельщині. Каже, сам живе по-сусідству, а у будинку, який роками нищить вода, мешкає чоловік з інвалідністю та його старенька мати.



«Топить асфальт, зроблений на вулиці і топить хатинку. Старенькі люди живуть, чоловік з інвалідністю і його мати, вже 88 років. Цієї весни то вже пів року качають воду вони. В сільську раду зверталися, заяви пишуть і пишуть. Ніхто нічого не робить, ніхто не допомагає», – розповідає сусід Вадим.



За словами чоловіка, самі господарі обійстя не в змозі розв'язувати проблему: чоловік має серйозні проблеми із здоров’ям, а жінка – вже старенька. Попри це, воду намагаються відкачувати помпою, однак, це допомогає ненадовго.



«Це питання на стадії завершення, тому що там перемовини вели з приватною особою, щоб дала дозвіл на проведення через її ділянку. Вже закуплені всі матеріали, так, тільки ось те, що через приватне подвір'я треба провести. Та й тут вже знайшли земельника, чекали поки грунтові води спустяться і тоді можна робити каналізаційну систему», – каже селищний голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.



Голова громади переконує, що все під контролем, роботи незабаром розпочнуться, і проблему буде вирішено. На все-про-все, заявляє Василь Камінський, потрібно 2 тижні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у селищі Стара Вижівка люди роками потерпають від затоплення будинку.Про таку проблему Конкурент TV розповів волинянин.За словами чоловіка, йдеться про селище Стара Вижівка, що на Ковельщині. Каже, сам живе по-сусідству, а у будинку, який роками нищить вода, мешкає чоловік з інвалідністю та його старенька мати.«Топить асфальт, зроблений на вулиці і топить хатинку. Старенькі люди живуть, чоловік з інвалідністю і його мати, вже 88 років. Цієї весни то вже пів року качають воду вони. В сільську раду зверталися, заяви пишуть і пишуть. Ніхто нічого не робить, ніхто не допомагає», – розповідає сусідЗа словами чоловіка, самі господарі обійстя не в змозі розв'язувати проблему: чоловік має серйозні проблеми із здоров’ям, а жінка – вже старенька. Попри це, воду намагаються відкачувати помпою, однак, це допомогає ненадовго.«Це питання на стадії завершення, тому що там перемовини вели з приватною особою, щоб дала дозвіл на проведення через її ділянку. Вже закуплені всі матеріали, так, тільки ось те, що через приватне подвір'я треба провести. Та й тут вже знайшли земельника, чекали поки грунтові води спустяться і тоді можна робити каналізаційну систему», – каже селищний голова Старовижівської селищної радиГолова громади переконує, що все під контролем, роботи незабаром розпочнуться, і проблему буде вирішено. На все-про-все, заявляє Василь Камінський, потрібно 2 тижні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію