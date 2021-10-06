На Волині чоловік з інвалідністю і його старенька матір роками страждають від затоплення будинку

На Волині чоловік з інвалідністю і його старенька матір роками страждають від затоплення будинку
На Волині у селищі Стара Вижівка люди роками потерпають від затоплення будинку.

Про таку проблему Конкурент TV розповів волинянин.

За словами чоловіка, йдеться про селище Стара Вижівка, що на Ковельщині. Каже, сам живе по-сусідству, а у будинку, який роками нищить вода, мешкає чоловік з інвалідністю та його старенька мати.

«Топить асфальт, зроблений на вулиці і топить хатинку. Старенькі люди живуть, чоловік з інвалідністю і його мати, вже 88 років. Цієї весни то вже пів року качають воду вони. В сільську раду зверталися, заяви пишуть і пишуть. Ніхто нічого не робить, ніхто не допомагає», – розповідає сусід Вадим.

За словами чоловіка, самі господарі обійстя не в змозі розв'язувати проблему: чоловік має серйозні проблеми із здоров’ям, а жінка – вже старенька. Попри це, воду намагаються відкачувати помпою, однак, це допомогає ненадовго.

«Це питання на стадії завершення, тому що там перемовини вели з приватною особою, щоб дала дозвіл на проведення через її ділянку. Вже закуплені всі матеріали, так, тільки ось те, що через приватне подвір'я треба провести. Та й тут вже знайшли земельника, чекали поки грунтові води спустяться і тоді можна робити каналізаційну систему», – каже селищний голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.

Голова громади переконує, що все під контролем, роботи незабаром розпочнуться, і проблему буде вирішено. На все-про-все, заявляє Василь Камінський, потрібно 2 тижні.


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Теги: затоплення, будинок, інвалідність, Стара Вижівка
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