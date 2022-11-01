Будинок дитини у Луцьку очолив екскерівник ЖКП

Руслана Юлдашева, який багато років очолював найбільше житлово-комунальне підприємство Луцька, призначили на нову керівну посаду.



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Тепер він – директор Волинського обласного будинку дитини. У телефонній розмові Руслан Юлдашев підтвердив цю інформацію, та додав, що призначення на посаду відбулось нещодавно.



Нагадаємо, 28 жовтня 2022 року міський голова Ігор Поліщук підписав розпорядження





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , який багато років очолював найбільше житлово-комунальне підприємство Луцька, призначили на нову керівну посаду.Про це повідомляє Конкурент TV Тепер він – директор Волинського обласного будинку дитини. У телефонній розмові Руслан Юлдашев підтвердив цю інформацію, та додав, що призначення на посаду відбулось нещодавно.Нагадаємо, 28 жовтня 2022 року міський голова Ігор Поліщук підписав розпорядження про розірвання контракту з 31 жовтня 2022 року з директором житлово-комунального підприємства №3 Русланом Юлдашевим.

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