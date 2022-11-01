Будинок дитини у Луцьку очолив екскерівник ЖКП

Будинок дитини у Луцьку очолив екскерівник ЖКП
Руслана Юлдашева, який багато років очолював найбільше житлово-комунальне підприємство Луцька, призначили на нову керівну посаду.

Про це повідомляє Конкурент TV.

Тепер він – директор Волинського обласного будинку дитини. У телефонній розмові Руслан Юлдашев підтвердив цю інформацію, та додав, що призначення на посаду відбулось нещодавно.

Нагадаємо, 28 жовтня 2022 року міський голова Ігор Поліщук підписав розпорядження про розірвання контракту з 31 жовтня 2022 року з директором житлово-комунального підприємства №3 Русланом Юлдашевим.


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Теги: будинок дитину, Луцьк, директор, призначення
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