Звільнився керівник найбільшого ЖКП Луцька Руслан Юлдашев

Звільнився керівник найбільшого ЖКП Луцька Руслан Юлдашев
Сьогодні, 28 жовтня, міський голова Ігор Поліщук підписав розпорядження про розірвання контракту з 31 жовтня 2022 року з директором житлово-комунального підприємства №3 Русланом Юлдашевим.

Про це повідомили в Луцькій міськраді.

На період до призначення нового директора ЖКП №3 на контрактній основі виконання обов’язків керівника з 1 листопада покладено на заступника директора цього підприємства Олександра Мартинюка.

Руслан Юлдашев працював у секторі житлово-комунального господарства Луцька з 2013 року.




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Теги: Юлдашев, Луцьк, звільнили, ЖКП
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Коментарі 1
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Дуже жаль, норм МУЖИК! На своєму місці.
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