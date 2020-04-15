Звільнився керівник найбільшого ЖКП Луцька Руслан Юлдашев
Сьогодні, 15:03
Сьогодні, 28 жовтня, міський голова Ігор Поліщук підписав розпорядження про розірвання контракту з 31 жовтня 2022 року з директором житлово-комунального підприємства №3 Русланом Юлдашевим.
Про це повідомили в Луцькій міськраді.
На період до призначення нового директора ЖКП №3 на контрактній основі виконання обов’язків керівника з 1 листопада покладено на заступника директора цього підприємства Олександра Мартинюка.
Руслан Юлдашев працював у секторі житлово-комунального господарства Луцька з 2013 року.
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Про це повідомили в Луцькій міськраді.
На період до призначення нового директора ЖКП №3 на контрактній основі виконання обов’язків керівника з 1 листопада покладено на заступника директора цього підприємства Олександра Мартинюка.
Руслан Юлдашев працював у секторі житлово-комунального господарства Луцька з 2013 року.
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Коментарі 1
Дуже жаль, норм МУЖИК! На своєму місці.
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