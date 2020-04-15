Звільнився керівник найбільшого ЖКП Луцька Руслан Юлдашев

Ігор Поліщук підписав розпорядження про розірвання контракту з 31 жовтня 2022 року з директором житлово-комунального підприємства №3 Русланом Юлдашевим.



Про це повідомили в Луцькій міськраді.



На період до призначення нового директора ЖКП №3 на контрактній основі виконання обов’язків керівника з 1 листопада покладено на заступника директора цього підприємства Олександра Мартинюка.



Руслан Юлдашев працював у секторі житлово-комунального господарства Луцька з 2013 року.









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