Годинники Tissot – традиційно-інноваційні аксесуари*





Чим пишається Tissot

Бренд має безліч приводів для гордості. По-перше, аксесуари носять маркування Swiss Made, на яке не кожен має право. Ці слова означають, що його зібрали та протестували у Швейцарії, і більша частина вартості механізму припадає на швейцарські деталі. По-друге, компанія філігранно поєднує традиційний підхід з інноваційними розробками.



1. Tradition. Як було зазначено, компанія з повагою відноситься до традиційного годинникового виробництва, і колекція наче присвячена тим часам. Її моделі сподобаються прихильникам класичного стилю. Круглий корпус, стриманий дизайн, простий браслет, нічого зайвого – так можна охарактеризувати годинники лінійки.



2. T-Touch. Серія для активних та сміливих. Годинники оснащені високоміцним сенсорним сапфіровим склом і багатофункціональною начинкою. Серед аксесуарів переважно варіанти для чоловіків, але й жінки зможуть там дещо для себе знайти. Так зробила, наприклад, Анджеліна Джолі. Доказ ви можете побачити в бойовику "Містер і місіс Сміт" та одному з фільмів про Лару Крофт – він буде прямо в неї на зап’ясті.



3.Luxury Automatic. Та сама преміумлінійка, про яку вже згадувалося. Тут присутні класичні механічні годинники з автозаводом, невеликим ступенем водозахисту та міцним сапфіровим склом. Такі аксесуари чудово підкреслюють статус носія та його почуття стилю.



Попри всі нагороди та досягнення, годинники Tissot не мають захмарних цінників. Особливо якщо ви дивитесь на пропозиції бренду в розділі Sale на сайті Вектор Д.



Де купити оригінальні аксесуари Тиссот

Інтернет-магазин Вектор Д вже більше ніж чверть століття носить поважне звання офіційного представника Tissot в Україні. Саме тому в каталозі представлені виключно оригінальні годинники для жінок та чоловіків. Широкий асортимент – сильна сторона бренду Тиссот, тож для зручності використовуйте фільтри пошуку під час вибору моделі. Одразу уточніть тип механізму, стиль, колір циферблата, матеріал браслета, додаткові функції та інші параметри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Історія бренду Tissot почалася ще 1853 року, коли батько з сином відкрили невеличку майстерню в місті Ле-Локль (це, до речі, якесь магічне містечко, бо на його невеличкій території народилося ще кілька годинникових виробників). Пройшло якихось п’ять років – і от продукція майстрів поширюється за межами рідної Швейцарії. Ще трішки часу - і компанія стала одним з найпопулярніших виробників годинників середнього цінового сегмента (хоч преміум лінійка в неї теж є).Бренд має безліч приводів для гордості. По-перше, аксесуари носять маркування Swiss Made, на яке не кожен має право. Ці слова означають, що його зібрали та протестували у Швейцарії, і більша частина вартості механізму припадає на швейцарські деталі. По-друге, компанія філігранно поєднує традиційний підхід з інноваційними розробками. Тиссот створювали аксесуари з матеріалів, які зазвичай у цій сфері не використовують, як-от граніт, перламутр та дерево. По-третє, виробник випускає різні лінійки, щоб кожен обрав варіант на свій смак. Серед популярних колекцій Тиссот на сайті Вектор Д такі:1. Tradition. Як було зазначено, компанія з повагою відноситься до традиційного годинникового виробництва, і колекція наче присвячена тим часам. Її моделі сподобаються прихильникам класичного стилю. Круглий корпус, стриманий дизайн, простий браслет, нічого зайвого – так можна охарактеризувати годинники лінійки.2. T-Touch. Серія для активних та сміливих. Годинники оснащені високоміцним сенсорним сапфіровим склом і багатофункціональною начинкою. Серед аксесуарів переважно варіанти для чоловіків, але й жінки зможуть там дещо для себе знайти. Так зробила, наприклад,. Доказ ви можете побачити в бойовику "Містер і місіс Сміт" та одному з фільмів про– він буде прямо в неї на зап’ясті.3.Luxury Automatic. Та сама преміумлінійка, про яку вже згадувалося. Тут присутні класичні механічні годинники з автозаводом, невеликим ступенем водозахисту та міцним сапфіровим склом. Такі аксесуари чудово підкреслюють статус носія та його почуття стилю.Попри всі нагороди та досягнення, годинники Tissot не мають захмарних цінників. Особливо якщо ви дивитесь на пропозиції бренду в розділі Sale на сайті Вектор Д.Інтернет-магазин Вектор Д вже більше ніж чверть століття носить поважне звання офіційного представника Tissot в Україні. Саме тому в каталозі представлені виключно оригінальні годинники для жінок та чоловіків. Широкий асортимент – сильна сторона бренду Тиссот, тож для зручності використовуйте фільтри пошуку під час вибору моделі. Одразу уточніть тип механізму, стиль, колір циферблата, матеріал браслета, додаткові функції та інші параметри.

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