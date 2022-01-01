Українцям заборонили оскаржувати повістки в суді
Сьогодні, 15:20
Верховний Суд України визначив, що повістка Територіального центру комплектування та соцпідтримки не може бути оскаржена в суді, бо цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».
Про це йдеться на сторінці у Фейсбуці Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.
До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду. Тому відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного Суду.
З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україні оголошено загальну мобілізацію. Отже, якщо вам виписали повістку та ви за неї розписалися, обов’язково прийдіть до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, йдеться у повідомленні.
"Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність", − повідомив юрист Ігор Колесник.
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Про це йдеться на сторінці у Фейсбуці Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.
До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду. Тому відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного Суду.
З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україні оголошено загальну мобілізацію. Отже, якщо вам виписали повістку та ви за неї розписалися, обов’язково прийдіть до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, йдеться у повідомленні.
"Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність", − повідомив юрист Ігор Колесник.
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