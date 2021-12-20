Міське кладовище Луцька розширили





Про це розповів Микола Осіюк.



З його слів, ця земельна ділянка була паєм одного із волинян. Цієї площі попередньо має вистачити до кінця 2023 року. В міській раді працюють над придбанням нових земельних ділянок і подальшого розширення кладовища, – каже Микола Осіюк.



Працівник спецкомбінату, який опікується міським кладовищем, Владислав Врона каже: зараз на кладовищі орієнтовно 50 тисяч могил. Нова земельна ділянка, яку купило місто, розташована за парканом біля 150-х секторів кладовища.



Нову територію після облаштування будуть використовувати для поховань і містян, і військових, – розповідає заступник директора Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Юрій Шевчук.



З його слів, нині місць на кладовищі достатньо, адже минулого року за кошти міського бюджету докупили ще півтора гектара землі.



"Алея почесних поховань була закладена у 2014-му році після початку нападу росіян, нині похоронено 87 наших воїнів. Поки площі дозволяють для поховання, але сподіваємося, віримо, що не будуть використані на повну", – говорить Юрій Шевчук.



Алея почесних поховань на міському кладовищі, розташована біля центрального входу. Лучани, які проходять повз, віддають шану загиблим оборонцям України.



Директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк каже, що за сприятливих погодних умов, облаштовувати новий сектор кладовища планують з 31 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Гаразджа, що біля Луцька, розташоване міське кладовище. Нещодавнього його розширили. Купили земельну ділянку площею 1,3 гектара. Мільйон 319 тисяч гривень на ці потреби виділили з міського бюджету.Про це розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарстваЗ його слів, ця земельна ділянка була паєм одного із волинян. Цієї площі попередньо має вистачити до кінця 2023 року. В міській раді працюють над придбанням нових земельних ділянок і подальшого розширення кладовища, – каже Микола Осіюк.Працівник спецкомбінату, який опікується міським кладовищем,каже: зараз на кладовищі орієнтовно 50 тисяч могил. Нова земельна ділянка, яку купило місто, розташована за парканом біля 150-х секторів кладовища.Нову територію після облаштування будуть використовувати для поховань і містян, і військових, – розповідає заступник директора Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговуванняЗ його слів, нині місць на кладовищі достатньо, адже минулого року за кошти міського бюджету докупили ще півтора гектара землі."Алея почесних поховань була закладена у 2014-му році після початку нападу росіян, нині похоронено 87 наших воїнів. Поки площі дозволяють для поховання, але сподіваємося, віримо, що не будуть використані на повну", – говорить Юрій Шевчук.Алея почесних поховань на міському кладовищі, розташована біля центрального входу. Лучани, які проходять повз, віддають шану загиблим оборонцям України.Директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк каже, що за сприятливих погодних умов, облаштовувати новий сектор кладовища планують з 31 листопада.

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