Міське кладовище Луцька розширили

Міське кладовище Луцька розширили
У селі Гаразджа, що біля Луцька, розташоване міське кладовище. Нещодавнього його розширили. Купили земельну ділянку площею 1,3 гектара. Мільйон 319 тисяч гривень на ці потреби виділили з міського бюджету.

Про це розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.

З його слів, ця земельна ділянка була паєм одного із волинян. Цієї площі попередньо має вистачити до кінця 2023 року. В міській раді працюють над придбанням нових земельних ділянок і подальшого розширення кладовища, – каже Микола Осіюк.

Працівник спецкомбінату, який опікується міським кладовищем, Владислав Врона каже: зараз на кладовищі орієнтовно 50 тисяч могил. Нова земельна ділянка, яку купило місто, розташована за парканом біля 150-х секторів кладовища.

Нову територію після облаштування будуть використовувати для поховань і містян, і військових, – розповідає заступник директора Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Юрій Шевчук.

З його слів, нині місць на кладовищі достатньо, адже минулого року за кошти міського бюджету докупили ще півтора гектара землі.
Міське кладовище Луцька розширили

"Алея почесних поховань була закладена у 2014-му році після початку нападу росіян, нині похоронено 87 наших воїнів. Поки площі дозволяють для поховання, але сподіваємося, віримо, що не будуть використані на повну", – говорить Юрій Шевчук.

Алея почесних поховань на міському кладовищі, розташована біля центрального входу. Лучани, які проходять повз, віддають шану загиблим оборонцям України.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк каже, що за сприятливих погодних умов, облаштовувати новий сектор кладовища планують з 31 листопада.

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Теги: Луцьк, кладовище, розширили
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