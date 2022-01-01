В Україні буде храм захисників України

В Україні буде храм захисників України
Побудувати перший в країні Храм Захисників України, де завжди буде звершуватися молитва за тих, хто боронить нашу державність, вирішили в Дніпрі. Координатором проекту побудови храму став письменник і журналіст Борис Кутовий, який під час війни став офіцером ОС ЗСУ.

Про це повідомляють у пресслужбі НСЖУ.

Проєкт символічно стартував напередодні свята Покрови Божої Матері, Дня захисників і захисниць України, а також Дня українського козацтва.

У цей день архієпископ Дніпровський та Криворізький Православної церкви України Симеон провів молебень та освятив землю, яку взяли з місць боїв на чотирьох напрямках країни та доправили до дніпровської єпархіального храму «Несподівана радість». Після цього землю заклали в капсулу – гільзу зі снаряду, який був випущений по агресору. Ця капсула буде покладена до фундаменту Храму Захисника України.

Присутні, серед яких були українські військовослужбовці, представники інтелігенції і просто містяни, зазначили символічність події – бо вже сьогодні відбудова України відбувається на трьох стовпах: рідна віра в Бога, наші рідні мова та культура.

«Ми робимо це в такий благословенний день, коли згадуємо усіх, хто захищає нашу державність. Нам є за кого молитися, щоб усі були живі і здорові – за наших захисників та захисниць. І збираючись у Храмі, ми просимо Божої милості та допомоги. Освячуючи цю землю з чотирьох куточків нашої держави, ми бачимо символічний Хрест. Бо Хрестом можна перемагати та йти вперед. І на початок будівництва Храму на честь всіх Захисників та Захисниць України ми благаємо Божого благословення. У святій молитві ми попросили Божої допомоги для завершення цієї великої та благословенної справи», – сказав архієпископ.

Цей проєкт вкотре продемонстрував єдність наших бійців із церквою. І тому в святій боротьбі зі злом Україні допомагають не тільки союзники, але й сам Бог. Храм, який незабаром тут постане, стане окрасою і духовним центром для його відвідувачів, які черпатимуть тут невидиму благодать, духовні сили та вдосконалюватимуться у християнських чеснотах – вірі, надії й любові.

Проєкти допрацьовуються, є кілька варіантів, які розроблено в Дніпрі з урахуванням традицій саме української храмової архітектури. Переможця визначать на конкурсній основі. Також є кілька дуже знакових ділянок землі під храм.

«В Україні має бути такий храм. І будь-яка людина повинна мати можливість долучитися до його будівництва – незалежно від того, мешкає вона в Україні або перебуває за кордоном. Бо храм символізує єдність українців в боротьбі та вірі у Бога. І саме такий народ непереможний», – підкреслив Борис Кутовий.



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Теги: Храм захисників України, Дніпро
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