Господарники Волині отримають фінансову допомогу





Про це



Фінансується програма коштом бюджетної підтримки Європейського Союзу.



Зокрема виплати отримають:



- 478 учасники програми за напрямом "дотація на корів усіх напрямів продуктивності". До виплати затверджені 22,4 мільйона гривень на 4 228 корів;

- 1 148 учасників програми "субсидія на гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення". До виплати затверджені 37,01 мільйона гривень на загальну площу 11 939,5 гектара.



Гроші аграріям надійдуть незабаром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 626 господарників Волині, яких включили в реєстр у вересні, отримають матеріальну допомогу в рамках Програми підтримки малих агровиробників.Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації.Фінансується програма коштом бюджетної підтримки Європейського Союзу.Зокрема виплати отримають:- 478 учасники програми за напрямом "дотація на корів усіх напрямів продуктивності". До виплати затверджені 22,4 мільйона гривень на 4 228 корів;- 1 148 учасників програми "субсидія на гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення". До виплати затверджені 37,01 мільйона гривень на загальну площу 11 939,5 гектара.Гроші аграріям надійдуть незабаром.

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