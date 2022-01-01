Господарники Волині отримають фінансову допомогу

Господарники Волині отримають фінансову допомогу
1 626 господарників Волині, яких включили в реєстр у вересні, отримають матеріальну допомогу в рамках Програми підтримки малих агровиробників.

Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації.

Фінансується програма коштом бюджетної підтримки Європейського Союзу.

Зокрема виплати отримають:

- 478 учасники програми за напрямом "дотація на корів усіх напрямів продуктивності". До виплати затверджені 22,4 мільйона гривень на 4 228 корів;
- 1 148 учасників програми "субсидія на гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення". До виплати затверджені 37,01 мільйона гривень на загальну площу 11 939,5 гектара.

Гроші аграріям надійдуть незабаром.

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Теги: Волинь, фінансова допомога, господарники
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