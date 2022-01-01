На Харківщині росіяни пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів. ФОТО





Про це



За словами заступника начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління поліції Ольги Науменко, будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню.



Слід зазначити, що це найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі радіотелескоп. Територія займає більше 100 га. Дії окупантів завдали масштабних збитків.



Знаходились окупанти на території станції кілька місяців, до деокупації населеного пункту. Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.



Правоохоронці вилучили речові докази, які свідчать про військову агресію окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині поліцейські задокументували пошкодження росіянами одного з найбільших у світі радіотелескопів.Про це повідомили у Нацполіції.За словами заступника начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління поліції, будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню.Слід зазначити, що це найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі радіотелескоп. Територія займає більше 100 га. Дії окупантів завдали масштабних збитків.Знаходились окупанти на території станції кілька місяців, до деокупації населеного пункту. Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.Правоохоронці вилучили речові докази, які свідчать про військову агресію окупантів.

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