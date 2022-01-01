На Харківщині росіяни пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів. ФОТО

На Харківщині росіяни пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів. ФОТО
На Харківщині поліцейські задокументували пошкодження росіянами одного з найбільших у світі радіотелескопів.

Про це повідомили у Нацполіції.

За словами заступника начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління поліції Ольги Науменко, будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню.

Слід зазначити, що це найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі радіотелескоп. Територія займає більше 100 га. Дії окупантів завдали масштабних збитків.
На Харківщині росіяни пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів. ФОТО

Знаходились окупанти на території станції кілька місяців, до деокупації населеного пункту. Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.

Правоохоронці вилучили речові докази, які свідчать про військову агресію окупантів.
На Харківщині росіяни пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів. ФОТО

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Теги: радіотелескоп, Харківщина
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