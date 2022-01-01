Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі

Ковель тепер має американського партнера. Днями договір про партнерство підписали міський голова Ковелята мер ШамбліПро передісторію розповіли у волонтерському центрі «МАРЛОГ».Зауважують, що почалося все із дружби волонтерів «МАРЛОГУ»таз Бразилії. Хлопці зустрілися у волонтерському центрі «МАРЛОГ» 5 місяців тому і міцно потоваришували. Щоденно волонтерили поруч на складі, вели англомовні розмовні клуби і шукали нові можливості бути корисними Україні.Саме в них виникла ідея познайомити мерів двох міст з метою збільшити допомогу Україні в різних напрямках і зараз, і після нашої Перемоги.Разом з керівницею ГО «Велика ідея»друзі влітку ініціювали першу зустріч представників мерів онлайн, на якій українці відчули щире бажання Брайана та його команди підтримати Україну в ці складні часи.А вже в жовтні мер Шамблі Брайан Мок приїхав до Ковеля підписувати договір про партнерство, подолавши понад 6 700 км.Не налякали американських гостей ні обстріли Ковеля в ці дні, ні тривоги і бомбосховища.«Наші волонтери МАРЛОГУ Рафаель Клепарді, Паша Оксенюк, Люда Зубарєва, Олівер Пенні з Великобританії , Інна Поліщук, керівник ГО “EuroFuture NGO”, разом з представниками мерії познайомили Брайана з містом та його життям.Під час візиту у МАРЛОГ Містер Брайан сказав волонтерам , що його мрія – щоб наступна зустріч була вже в мирній Україні», – розповідають у «МАРЛОЗІ».Мер американського міста планує створити в Шамблі культурний Центр за підтримки Українського Конгресового Комітету, який базується в Атланті. Вже сьогодні мерія Шамблі підсвічена жовто-блакитними кольорами.Ковель і Шамблі планують розвивати партнерство у сферах бізнесу, мистецтва, культури, освіти, спорту, туризму. А ми сподіваємося на організацію молодіжних обмінів, адже у ГО «Велика Ідея» в цьому є хороший досвід.Мера приємно вразив подарунок, зроблений власноруч учнями 13-го Ковельського ліцею і переданий вчителькою-волонтеркою«Брайан пообіцяв, що нашому українському прапору з МАРЛОГУ буде почесне місце в мерії Шамблі. Дякуємо Паші і Рафаелю за такі потужні ідеі, що втілюються в життя міжнародними проектами! Народна дипломатія, що іде від нашої молоді, точно буде жити довгі роки і служити на благо миру, розвитку і свободи! Україна і Америка – разом до Перемоги», – зауважують у команді «МАРЛОГУ».