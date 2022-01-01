Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі

Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі
Ковель тепер має американського партнера. Днями договір про партнерство підписали міський голова Ковеля Ігор Чайка та мер Шамблі Брайан Мок.

Про передісторію розповіли у волонтерському центрі «МАРЛОГ».

Зауважують, що почалося все із дружби волонтерів «МАРЛОГУ» Павла Оксенюка та Рафаеля Крепалді з Бразилії. Хлопці зустрілися у волонтерському центрі «МАРЛОГ» 5 місяців тому і міцно потоваришували. Щоденно волонтерили поруч на складі, вели англомовні розмовні клуби і шукали нові можливості бути корисними Україні.

Саме в них виникла ідея познайомити мерів двох міст з метою збільшити допомогу Україні в різних напрямках і зараз, і після нашої Перемоги.

Разом з керівницею ГО «Велика ідея» Людмилою Зубарєвою друзі влітку ініціювали першу зустріч представників мерів онлайн, на якій українці відчули щире бажання Брайана та його команди підтримати Україну в ці складні часи.

Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі


А вже в жовтні мер Шамблі Брайан Мок приїхав до Ковеля підписувати договір про партнерство, подолавши понад 6 700 км.

Не налякали американських гостей ні обстріли Ковеля в ці дні, ні тривоги і бомбосховища.

«Наші волонтери МАРЛОГУ Рафаель Клепарді, Паша Оксенюк, Люда Зубарєва, Олівер Пенні з Великобританії , Інна Поліщук, керівник ГО “EuroFuture NGO”, разом з представниками мерії познайомили Брайана з містом та його життям.

Під час візиту у МАРЛОГ Містер Брайан сказав волонтерам , що його мрія – щоб наступна зустріч була вже в мирній Україні», – розповідають у «МАРЛОЗІ».

Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі
Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі
Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі


Мер американського міста планує створити в Шамблі культурний Центр за підтримки Українського Конгресового Комітету, який базується в Атланті. Вже сьогодні мерія Шамблі підсвічена жовто-блакитними кольорами.

Ковель і Шамблі планують розвивати партнерство у сферах бізнесу, мистецтва, культури, освіти, спорту, туризму. А ми сподіваємося на організацію молодіжних обмінів, адже у ГО «Велика Ідея» в цьому є хороший досвід.

Мера приємно вразив подарунок, зроблений власноруч учнями 13-го Ковельського ліцею і переданий вчителькою-волонтеркою Тетяною Шинкарук.

Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі


«Брайан пообіцяв, що нашому українському прапору з МАРЛОГУ буде почесне місце в мерії Шамблі. Дякуємо Паші і Рафаелю за такі потужні ідеі, що втілюються в життя міжнародними проектами! Народна дипломатія, що іде від нашої молоді, точно буде жити довгі роки і служити на благо миру, розвитку і свободи! Україна і Америка – разом до Перемоги», – зауважують у команді «МАРЛОГУ».

Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі
Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шамблі, Ковель, побратим
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні буде храм захисників України
Сьогодні, 14:25
На Харківщині росіяни пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів. ФОТО
Сьогодні, 14:11
Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі
Сьогодні, 14:00
З окупованих міст на Запоріжжі вивезли понад 300 дітей і не повертають батькам, – Федоров
Сьогодні, 13:45
На кордоні з Білоруссю посилили інженерне облаштування й оборонні позиції
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО
Сьогодні, 08:35
Дівчинку, яка народилася у день обстрілів Ковеля, назвали Вікторія – на честь Перемоги Дівчинку, яка народилася у день обстрілів Ковеля, назвали Вікторія – на честь Перемоги
26 жовтень, 14:40
Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре
26 жовтень, 11:43
На Волині водій збив пішохідку і втік. ФОТО На Волині водій збив пішохідку і втік. ФОТО
26 жовтень, 10:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Міське кладовище Луцька розширили
Сьогодні, 14:50
 0
Господарники Волині отримають фінансову допомогу
Сьогодні, 14:39
 0
В Україні буде храм захисників України
Сьогодні, 14:25
 0
На Харківщині росіяни пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів. ФОТО
Сьогодні, 14:11
 0
Народна дипломатія – в дії: Ковель співпрацюватиме з американським містом Шамблі
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8