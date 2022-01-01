На кордоні з Білоруссю посилили інженерне облаштування й оборонні позиції





Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу, інформує



«Зараз на кордоні з Білоруссю прикордонники та інші складові Сил оборони наростили інженерне облаштування, оборонні позиції і мінування території. Підрозділами відпрацьовані заходи взаємодії», – сказав Демченко.



Він зауважив, що Збройні сили Республіки Білорусь продовжують заходи з прикриття кордону з Україною в межах Брестської та Гомельської областей. Їхній чисельний склад і характер дій не змінюється, підрозділи міняються на ротаційній основі.



«Проте, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Існує постійна загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА», – наголосив речник ДПСУ.



Окрім цього, за його словами, прикордонники фіксують нагнітання ситуації з боку РФ та РБ, в т.ч. шляхом створення спільного угруповання військ та перекидання сил і засобів збройних сил країни-агресора до Білорусі. І хоча поки безпосереднього створення наступального угруповання з боку РБ не відзначається, заходи цілеспрямовано проводяться.



«Україна добре розуміє, що росія всіляко намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з нами. При цьому публічними заявами білоруська влада пробує перекинути відповідальність на Україну, що нібито ми є агресором щодо їхньої країни. Загроза на цьому напрямку, як і раніше, залишається, і усі сили безпеки та оборони, які охороняють та обороняють кордон з Білоруссю, готові до будь-якого розвитку подій», – підкреслив Демченко.



Він зазначив, що як кордон з країною-агресором, так і кордон з Білоруссю та придністровський сегмент на кордоні з Молдовою посилено, цим напрямкам приділяється велика увага.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, українська сторона посилила інженерне облаштування, оборонні позиції і мінування території.Про це повідомив речник Держприкордонслужбина брифінгу, інформує «Укрінформ». «Зараз на кордоні з Білоруссю прикордонники та інші складові Сил оборони наростили інженерне облаштування, оборонні позиції і мінування території. Підрозділами відпрацьовані заходи взаємодії», – сказав Демченко.Він зауважив, що Збройні сили Республіки Білорусь продовжують заходи з прикриття кордону з Україною в межах Брестської та Гомельської областей. Їхній чисельний склад і характер дій не змінюється, підрозділи міняються на ротаційній основі.«Проте, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Існує постійна загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА», – наголосив речник ДПСУ.Окрім цього, за його словами, прикордонники фіксують нагнітання ситуації з боку РФ та РБ, в т.ч. шляхом створення спільного угруповання військ та перекидання сил і засобів збройних сил країни-агресора до Білорусі. І хоча поки безпосереднього створення наступального угруповання з боку РБ не відзначається, заходи цілеспрямовано проводяться.«Україна добре розуміє, що росія всіляко намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з нами. При цьому публічними заявами білоруська влада пробує перекинути відповідальність на Україну, що нібито ми є агресором щодо їхньої країни. Загроза на цьому напрямку, як і раніше, залишається, і усі сили безпеки та оборони, які охороняють та обороняють кордон з Білоруссю, готові до будь-якого розвитку подій», – підкреслив Демченко.Він зазначив, що як кордон з країною-агресором, так і кордон з Білоруссю та придністровський сегмент на кордоні з Молдовою посилено, цим напрямкам приділяється велика увага.

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