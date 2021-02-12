Коли в Україні з'явиться завод з виробництва «Байрактарів»





Про це розповів Генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар, пише



Безпілотні літальні апарати, поставлені на Україну компанією Baykar, відіграли важливу роль у захисті України від російської бронетехніки та зенітних систем у перші кілька тижнів російського вторгнення. Bayraktar TB2 набув такої популярності, що українці вигадали про нього пісню, а деякі союзники запустили безпрецедентні краудфандингові кампанії, щоб купити більше Bayraktar для України.



Як уточнив Халук Байрактар, плани будівництва заводу в Україні реалізуються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням Росії.



"Наш план просувається вперед… Зараз у нас є архітектурний проект. Етап детального проектування завершено. І ми фактично приступимо до будівництва… протягом двох років ми хотіли б його закінчити", – розповів голова компанії у кулуарах оборонної виставки SAHA у Стамбулі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турецька компанія Baykar продовжує реалізовувати план створення в Україні наукового та виробничого центру, в якому працюватимуть понад 300 українських фахівців, розробляючи та виробляючи Bayraktar TB2, Kızılelma, Akıncı та іншу техніку. Будівництво заводу планують завершити за два роки.Про це розповів Генеральний директор компанії Baykar, пише Апостроф з посиланням на Reuters.Безпілотні літальні апарати, поставлені на Україну компанією Baykar, відіграли важливу роль у захисті України від російської бронетехніки та зенітних систем у перші кілька тижнів російського вторгнення. Bayraktar TB2 набув такої популярності, що українці вигадали про нього пісню, а деякі союзники запустили безпрецедентні краудфандингові кампанії, щоб купити більше Bayraktar для України.Як уточнив Халук Байрактар, плани будівництва заводу в Україні реалізуються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням Росії."Наш план просувається вперед… Зараз у нас є архітектурний проект. Етап детального проектування завершено. І ми фактично приступимо до будівництва… протягом двох років ми хотіли б його закінчити", – розповів голова компанії у кулуарах оборонної виставки SAHA у Стамбулі.

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