Коли в Україні з'явиться завод з виробництва «Байрактарів»

Коли в Україні з'явиться завод з виробництва «Байрактарів»
Турецька компанія Baykar продовжує реалізовувати план створення в Україні наукового та виробничого центру, в якому працюватимуть понад 300 українських фахівців, розробляючи та виробляючи Bayraktar TB2, Kızılelma, Akıncı та іншу техніку. Будівництво заводу планують завершити за два роки.

Про це розповів Генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар, пише Апостроф з посиланням на Reuters.

Безпілотні літальні апарати, поставлені на Україну компанією Baykar, відіграли важливу роль у захисті України від російської бронетехніки та зенітних систем у перші кілька тижнів російського вторгнення. Bayraktar TB2 набув такої популярності, що українці вигадали про нього пісню, а деякі союзники запустили безпрецедентні краудфандингові кампанії, щоб купити більше Bayraktar для України.

Як уточнив Халук Байрактар, плани будівництва заводу в Україні реалізуються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням Росії.

"Наш план просувається вперед… Зараз у нас є архітектурний проект. Етап детального проектування завершено. І ми фактично приступимо до будівництва… протягом двох років ми хотіли б його закінчити", – розповів голова компанії у кулуарах оборонної виставки SAHA у Стамбулі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Байрактар, завод, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли в Україні з'явиться завод з виробництва «Байрактарів»
Сьогодні, 13:14
20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару
Сьогодні, 13:00
У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО
Сьогодні, 12:57
На вихідних в Україну прийде потепління
Сьогодні, 12:40
28 жовтня на Волині знову застосують графіки обмеження електроенергії
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
Компанія Baykar уже придбала ділянку для заводу в Україні Компанія Baykar уже придбала ділянку для заводу в Україні
08 серпень, 12:34
В Україні збудують завод із виробництва «Байрактарів», – Резніков В Україні збудують завод із виробництва «Байрактарів», – Резніков
28 червень, 17:00
В Україні запрацював перший завод з переробки часнику В Україні запрацював перший завод з переробки часнику
12 лютий, 2021, 04:21
ЗСУ за минулу добу знищили 480 окупантів, 1 літак та 2 гелікоптери ЗСУ за минулу добу знищили 480 окупантів, 1 літак та 2 гелікоптери
Сьогодні, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли в Україні з'явиться завод з виробництва «Байрактарів»
Сьогодні, 13:14
 0
20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО
Сьогодні, 12:57
 0
На вихідних в Україну прийде потепління
Сьогодні, 12:40
 0
28 жовтня на Волині знову застосують графіки обмеження електроенергії
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8