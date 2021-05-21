20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару

20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару
Волинянин Іван Бортнік у свої 20 років займається кондитерською справою, співає голосом Софії Ротару, має досвід у флористиці та декорі новорічних прикрас.

Хлопець розповідає, що починалось все в дитинстві, з 12 років. Сестра попросила його спекти торт на Новий рік. Далі в газетах дивився рецепти, бо тоді телефону не мав.

Сам хлопець – з села, тому для випікання завжди були домашні продукти. До 17 років вдома пік торти для всіх своїх близьких. Переїхавши в Луцьк, через деякий час почав займатись створенням випічки на замовлення. У 18 років Іван зробив перший торт на замовлення. Навчався готувати все самостійно, без проходження курсів.

«Вирішив, що це моє і буду в цьому розвиватись», – каже Іван.

Перший торт, виготовлений на замовлення
Перший торт, виготовлений на замовлення



Згодом з’являлось все більше десертів для замовлень: кенді-бар, капкейки, бенто-торти. Найбільший торт був вагою 25 кілограмів.

Зараз замовлень по 4-5 тортів на день, окрім цього бувають десерти на 70 людей.

Патріотичний торт, виготовлений Іваном на замовлення
Патріотичний торт, виготовлений Іваном на замовлення


Крім випікання тортів, Іван Бортнік любить співати.

«Займався вокалом ще з дитинства. Я – голосовий двійник Софії Ротару. Був такий період, що я займався саме цим, і ми їздили виступати в Польщу, також в Київ, Львів. На початку війни знов перейшов до приготування тортів», – розповідає хлопець й додає, що має намір влаштувати благодійний концерт.

Від початку війни Іван почав думати про відкриття кондитерської. Довго шукав приміщення та визначався з місцем. Відкрив її наприкінці серпня, проте приблизно через місяць закрив кондитерську через нелюдне місце.

Нині ж продовжує творити солодощі вдома. Готує без помічників, на замовлення – на дні народження, весілля та інші святкові події.

Серед десертів на сьогодні набирають популярності японські Моті.

20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару


«Різні були ситуації з тортами. Не так давно я готував величезний торт на 12 кілограмів, він впав. Я не знав, що робити, тому що таке зі мною вперше. Це відповідальна робота, адже торт мав бути на весілля, яке святкували того ж дня. Я встиг зробити такий самий торт.

Викликав таксі, сів у машину з тортом, попросив їхати обережніше. Водій як рушить – торт падає знову. Я заніс його додому і знову довів до ладу. Встиг завезти ввечері до того часу, як його мали розрізати», – зізнається кондитер.

Іван Бортнік – із тих людей, хто організовував команду людей, які готували для ЗСУ. Випікали пироги, печиво, смажили млинці, з яких робили налисники. Сам Іван нещодавно возив солодощі у військовий госпіталь.

20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару


Зараз Іван вже навчає інших випікати торти. Зізнається: у майбутньому хотів би відкрити кондитерську, де можна сісти і насолодитися солодощами та смачними напоями й де, наприклад, діти змогли б приготувати на подарунок мамі торт своїми руками з допомогою працівників.

Діана КРАВЧЕНКО


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Теги: Іван Бортнік, торти, випічка
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