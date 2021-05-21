20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару

Перший торт, виготовлений на замовлення

Патріотичний торт, виготовлений Іваном на замовлення

Волинянину свої 20 років займається кондитерською справою, співає голосом, має досвід у флористиці та декорі новорічних прикрас.Хлопець розповідає, що починалось все в дитинстві, з 12 років. Сестра попросила його спекти торт на Новий рік. Далі в газетах дивився рецепти, бо тоді телефону не мав.Сам хлопець – з села, тому для випікання завжди були домашні продукти. До 17 років вдома пік торти для всіх своїх близьких. Переїхавши в Луцьк, через деякий час почав займатись створенням випічки на замовлення. У 18 років Іван зробив перший торт на замовлення. Навчався готувати все самостійно, без проходження курсів.«Вирішив, що це моє і буду в цьому розвиватись», – каже Іван.Згодом з’являлось все більше десертів для замовлень: кенді-бар, капкейки, бенто-торти. Найбільший торт був вагою 25 кілограмів.Зараз замовлень по 4-5 тортів на день, окрім цього бувають десерти на 70 людей.Крім випікання тортів, Іван Бортнік любить співати.«Займався вокалом ще з дитинства. Я – голосовий двійник Софії Ротару. Був такий період, що я займався саме цим, і ми їздили виступати в Польщу, також в Київ, Львів. На початку війни знов перейшов до приготування тортів», – розповідає хлопець й додає, що має намір влаштувати благодійний концерт.Від початку війни Іван почав думати про відкриття кондитерської. Довго шукав приміщення та визначався з місцем. Відкрив її наприкінці серпня, проте приблизно через місяць закрив кондитерську через нелюдне місце.Нині ж продовжує творити солодощі вдома. Готує без помічників, на замовлення – на дні народження, весілля та інші святкові події.Серед десертів на сьогодні набирають популярності японські Моті.«Різні були ситуації з тортами. Не так давно я готував величезний торт на 12 кілограмів, він впав. Я не знав, що робити, тому що таке зі мною вперше. Це відповідальна робота, адже торт мав бути на весілля, яке святкували того ж дня. Я встиг зробити такий самий торт.Викликав таксі, сів у машину з тортом, попросив їхати обережніше. Водій як рушить – торт падає знову. Я заніс його додому і знову довів до ладу. Встиг завезти ввечері до того часу, як його мали розрізати», – зізнається кондитер.Іван Бортнік – із тих людей, хто організовував команду людей, які готували для ЗСУ. Випікали пироги, печиво, смажили млинці, з яких робили налисники. Сам Іван нещодавно возив солодощі у військовий госпіталь.Зараз Іван вже навчає інших випікати торти. Зізнається: у майбутньому хотів би відкрити кондитерську, де можна сісти і насолодитися солодощами та смачними напоями й де, наприклад, діти змогли б приготувати на подарунок мамі торт своїми руками з допомогою працівників.