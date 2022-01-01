На вихідних в Україну прийде потепління

На вихідних в Україну прийде потепління
У найближчі вихідні, 29 і 30 жовтня, в Україні очікується потепління. Так, у суботу на заході країни температура підніметься до +17°...+21°. Через це спостерігатимуться температурні контрасти, бо на сході збережеться прохолодна погода, до +11°...+13°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

У неділю температурні контрасти згладяться: на заході температура трохи знизиться, а на сході підніметься до +13°...+15°. Також наприкінці тижня в деяких областях пройдуть дощі.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +9°, вдень +17°. У неділю вночі очікується +10°, а вдень - до +15°, також хмарно з проясненнями.

У Львові в суботу вночі +10°, вдень +19°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі +9°, вдень +14°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.

У Луцьку в суботу вночі +10°, вдень +18°, невелика хмарність. У неділю - невелика хмарність, вночі +8°, вдень +14°.

У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря + 8°...+18°. У неділю температура буде +8°...+16°, невелика хмарність.

У суботу в Одесі буде практично безхмарно, температура вночі +9°, вдень +18°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, +12°...+17°.

У Харкові в суботу температура вночі складе +6°, вдень +13°, хмарно з проясненнями. У неділю стовпчики термометрів покажуть +8°...+13°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.

У Дніпрі в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю температура становитиме +10°...+14°, невелика хмарність.

У Сімферополі в суботу - невелика хмарність, +5°...+14°. У неділю - невелика хмарність, +7°...+15°.

Жителів Маріуполя в суботу очікує хмарна погода з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +13°. У неділю вночі очікується +9°, вдень +15°, похмуро, невеликий дощ.

У Краматорську в суботу буде похмуро, суцільна хмарність. Температура вночі +7, вдень +13°. У неділю буде похмуро, вночі +9°, вдень +15°.

У Сєвєродонецьку завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +5°, вдень +12°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, температура становитиме +10°, вдень +15°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, вихідні, потепління
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару
Сьогодні, 13:00
У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО
Сьогодні, 12:57
На вихідних в Україну прийде потепління
Сьогодні, 12:40
28 жовтня на Волині знову застосують графіки обмеження електроенергії
Сьогодні, 12:25
Волинянка вкрала пів мільйона гривень у військовослужбовця ЗСУ
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
В Україні знову потепліє В Україні знову потепліє
20 жовтень, 18:00
«Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління «Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління
26 вересень, 15:15
На вихідних в Україні вщухнуть дощі На вихідних в Україні вщухнуть дощі
23 вересень, 12:58
В Україні прогнозують довгоочікуване потепління В Україні прогнозують довгоочікуване потепління
21 квітень, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли в Україні з'явиться завод з виробництва «Байрактарів»
Сьогодні, 13:14
 0
20-річний хлопець з Волині пече торти на замовлення і співає голосом Софії Ротару
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО
Сьогодні, 12:57
 0
На вихідних в Україну прийде потепління
Сьогодні, 12:40
 0
28 жовтня на Волині знову застосують графіки обмеження електроенергії
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8