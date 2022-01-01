На вихідних в Україну прийде потепління





Про це свідчать дані



У неділю температурні контрасти згладяться: на заході температура трохи знизиться, а на сході підніметься до +13°...+15°. Також наприкінці тижня в деяких областях пройдуть дощі.



Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +9°, вдень +17°. У неділю вночі очікується +10°, а вдень - до +15°, також хмарно з проясненнями.



У Львові в суботу вночі +10°, вдень +19°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі +9°, вдень +14°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.



У Луцьку в суботу вночі +10°, вдень +18°, невелика хмарність. У неділю - невелика хмарність, вночі +8°, вдень +14°.



У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря + 8°...+18°. У неділю температура буде +8°...+16°, невелика хмарність.



У суботу в Одесі буде практично безхмарно, температура вночі +9°, вдень +18°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, +12°...+17°.



У Харкові в суботу температура вночі складе +6°, вдень +13°, хмарно з проясненнями. У неділю стовпчики термометрів покажуть +8°...+13°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.



У Дніпрі в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю температура становитиме +10°...+14°, невелика хмарність.



У Сімферополі в суботу - невелика хмарність, +5°...+14°. У неділю - невелика хмарність, +7°...+15°.



Жителів Маріуполя в суботу очікує хмарна погода з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +13°. У неділю вночі очікується +9°, вдень +15°, похмуро, невеликий дощ.



У Краматорську в суботу буде похмуро, суцільна хмарність. Температура вночі +7, вдень +13°. У неділю буде похмуро, вночі +9°, вдень +15°.



У Сєвєродонецьку завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +5°, вдень +12°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, температура становитиме +10°, вдень +15°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У найближчі вихідні, 29 і 30 жовтня, в Україні очікується потепління. Так, у суботу на заході країни температура підніметься до +17°...+21°. Через це спостерігатимуться температурні контрасти, бо на сході збережеться прохолодна погода, до +11°...+13°.Про це свідчать дані Погода УНІАН. У неділю температурні контрасти згладяться: на заході температура трохи знизиться, а на сході підніметься до +13°...+15°. Також наприкінці тижня в деяких областях пройдуть дощі.Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +9°, вдень +17°. У неділю вночі очікується +10°, а вдень - до +15°, також хмарно з проясненнями.У Львові в суботу вночі +10°, вдень +19°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі +9°, вдень +14°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.У Луцьку в суботу вночі +10°, вдень +18°, невелика хмарність. У неділю - невелика хмарність, вночі +8°, вдень +14°.У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря + 8°...+18°. У неділю температура буде +8°...+16°, невелика хмарність.У суботу в Одесі буде практично безхмарно, температура вночі +9°, вдень +18°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, +12°...+17°.У Харкові в суботу температура вночі складе +6°, вдень +13°, хмарно з проясненнями. У неділю стовпчики термометрів покажуть +8°...+13°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.У Дніпрі в суботу - хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю температура становитиме +10°...+14°, невелика хмарність.У Сімферополі в суботу - невелика хмарність, +5°...+14°. У неділю - невелика хмарність, +7°...+15°.Жителів Маріуполя в суботу очікує хмарна погода з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +13°. У неділю вночі очікується +9°, вдень +15°, похмуро, невеликий дощ.У Краматорську в суботу буде похмуро, суцільна хмарність. Температура вночі +7, вдень +13°. У неділю буде похмуро, вночі +9°, вдень +15°.У Сєвєродонецьку завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +5°, вдень +12°. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, температура становитиме +10°, вдень +15°.

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