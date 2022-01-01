28 жовтня на Волині знову застосують графіки обмеження електроенергії





Про це інформують в обленерго.



Такі графіки вводяться у повній координації з диспетчерами “Укренерго” і покликані зберегти баланс в енергосистемі та пришвидшити відновлення електромереж.



Також закликають малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 жовтня згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго» застосовуються графіки обмеження електричної енергії та потужності промислових споживачів у Волинській області.Про це інформують в обленерго.Такі графіки вводяться у повній координації з диспетчерами “Укренерго” і покликані зберегти баланс в енергосистемі та пришвидшити відновлення електромереж.Також закликають малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію