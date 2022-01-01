28 жовтня на Волині знову застосують графіки обмеження електроенергії

28 жовтня на Волині знову застосують графіки обмеження електроенергії
28 жовтня згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго» застосовуються графіки обмеження електричної енергії та потужності промислових споживачів у Волинській області.

Про це інформують в обленерго.

Такі графіки вводяться у повній координації з диспетчерами “Укренерго” і покликані зберегти баланс в енергосистемі та пришвидшити відновлення електромереж.

Також закликають малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.

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Теги: електроенергія, графіки обмеження, Волинь
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