28 жовтня на Волині знову застосують графіки обмеження електроенергії
Сьогодні, 12:25
28 жовтня згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго» застосовуються графіки обмеження електричної енергії та потужності промислових споживачів у Волинській області.
Про це інформують в обленерго.
Такі графіки вводяться у повній координації з диспетчерами “Укренерго” і покликані зберегти баланс в енергосистемі та пришвидшити відновлення електромереж.
Також закликають малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.
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Про це інформують в обленерго.
Такі графіки вводяться у повній координації з диспетчерами “Укренерго” і покликані зберегти баланс в енергосистемі та пришвидшити відновлення електромереж.
Також закликають малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.
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