У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На автодорозі зіткнулися три автівки: Рено Дастер, БМВ та Фольксваген. Внаслідок ДТП постраждав 36-річний водій автомобіля Рено Дастер. Його госпіталізували.



Поліція з’ясовує причини та обставини автопригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 жовтня, вранці сталася аварія на вулиці Рівненській у Луцьку. Зіткнулися три автівки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На автодорозі зіткнулися три автівки: Рено Дастер, БМВ та Фольксваген. Внаслідок ДТП постраждав 36-річний водій автомобіля Рено Дастер. Його госпіталізували.Поліція з’ясовує причини та обставини автопригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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