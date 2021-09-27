У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО

У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО
Сьогодні, 28 жовтня, вранці сталася аварія на вулиці Рівненській у Луцьку. Зіткнулися три автівки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На автодорозі зіткнулися три автівки: Рено Дастер, БМВ та Фольксваген. Внаслідок ДТП постраждав 36-річний водій автомобіля Рено Дастер. Його госпіталізували.

Поліція з’ясовує причини та обставини автопригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО
У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО


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Теги: ДТП, Луцьк, постраждалий
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