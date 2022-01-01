У Луцьку зранку зіткнулися три легковики. ФОТО

У Луцьку зранку зіткнулися три легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися три легковики.

Про це повідомляє ВолиньUA.

Зранку, 28 жовтня, біля АЗС «WOG» на Рівненській не розминулися три автівки. У машин – значні пошкодження.

На місці ДТП ускладнений рух, працює поліція.
У Луцьку зранку зіткнулися три легковики. ФОТО

За даними ІА Волинські Новини, внаслідок автопригоди є постраждалі. Деталі – згодом.

Зазначають, що на ранок 28 жовтня у місті погана видимість на дорогах через туман. Тому водіїв закликають бути обачними.
У Луцьку зранку зіткнулися три легковики. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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