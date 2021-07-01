Укрзалізниця запускає поїзд «Ковель – Ужгород»: вперше за багато років Волинь сполучать з гірськолижним регіоном Закарпаття





Про це інформує



Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття.



При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 жовтня Укрзалізниця презентувала 14 нових рейсів, серед яких - №266/265 Ковель – Ужгород.Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття.При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.

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