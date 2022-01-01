З 1 листопада мешканці луцьких багатоповерхівок отримуватимуть нові платіжки за воду

Вже в листопадових платіжках за послуги централізованого водопостачання та водовідведення мешканці луцьких багатоповерхівок отримають нові розрахунки. Цього вимагає чинне законодавство.Про це під час засідання круглого столу щодо правових аспектів нарахування за послуги централізованого водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках розповів директор КП “Луцькводоканал”, повідомляє Луцька міська рада.“В Україні досить тривалий час були дискусії щодо того, яким чином повинні формуватись відносини між споживачами та надавачами послуг. Цю тему з 2015 року просували кілька народних депутатів, які ініціювали докорінні зміни реформування житлово-комунального господарства якраз в частині цих відносин, - пояснює він. - Для мешканців приватного сектору та бізнесу взаємовідносини з надавачами послуг є доволі простими, адже є об’єкт та є споживач із засобами обліку, тому все зрозуміло. А тема з багатоквартирними будинками завжди досить складна”.За новим законодавством, люди мають платити за фактично спожиті послуги. На сьогодні усі правові підстави для реалізації цього законодавства у місті Луцьку є.Заступник Луцького міського головирозповіла, що є ряд норм законодавства, які прийняті ще далеко до 24 лютого, і вони вимагають їх виконання, прийняття та реалізацію. “Так є, що держава не реагує вчасно на те законодавство, яке було прийнято раніше, щоб його чи змінити чи переформатувати. В тих умовах, в яких ми зараз живемо, повинні адаптовуватись та прийняти такі рішення. Є багато рішень, які стоять на захисті споживача, зокрема мораторій на підвищення тарифів, але є тема правових аспектів нарахування за послуги централізованого водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках, відповідно до Законів України “Про житлово-комунальні послуги” та “Комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, - наголосила вона.Аби не бути голослівним, Віктор Гуменюк навів три приклади нарахування та розрахунку за спожиту послугу з постачання в будинки води: “Є будинки з телеметрією, які повністю диспетчеризовано в частині обліку, де автоматично відбувається взяття показників загальнобудинкового та поквартирного обліку. Лічильники захищені від стороннього впливу, там відсоток небалансу дуже невеликий.Якщо в будинку тільки загальнобудинковий лічильник і немає жодного квартирного лічильника, загальнобудинковий показник ділять на кількість усіх мешканців, які проживають в даному будинку та в залежності від того, скільки людей зареєстровано у кожній квартирі, — виставляється платіж. Якщо ж в будинку є загальнобудинковий та усі квартирні лічильники, то нарахування відбуваються таким чином: до показників квартирного лічильника, до обсягів споживання має бути розподілений небаланс. Тобто він розподіляється пропорційно обсягу споживання на квартиру. В цьому випадку відбувається справедливий розподіл, тому що якщо людина спожила 10 кубів, а хтось один куб, то цей небаланс розподілиться пропорційно до споживання.Є ще варіант, коли в багатоквартирному будинку встановлено загальнобудинковий лічильник, але не у всіх мешканців є квартирні лічильники. Тут нарахування відбувається так: люди, які мають квартирні лічильники — платять за показниками лічильника, а весь небаланс вважається спожитим тими людьми, які не користуються індивідуальними лічильниками. Відповідно небаланс розподіляється на кількість тих людей, які зареєстровані в квартирах. Зараз є ситуації, коли люди швидко встановлюють лічильники. І є моменти, коли в одній квартирі не встигли встановити засіб обліку, тоді весь небаланс, а це десь 180-200 кубів води, нараховують цій людині. І юридично це нарахування є правильним”.Щоб було більш зрозуміло, наведемо мову цифр: є будинок, де у людей поквартирно встановлено 100% засобів обліку і також є загальнобудинковий лічильник. Ми можемо побачити, що за місяць будинок фактично спожив 736 кубометрів води, але віднявши усе споживання квартир, у нього виявився небаланс 242 куба. Тепер, за новим Законом, люди повинні заплатити за все, що зайшло в будинок, тобто за 736 кубів. Відповідно 242 куби води треба розділити між споживачами.Найчастіше небаланси виникають внаслідок несвоєчасного або некоректного подання споживачами показників лічильника; через втручання або порушення в коректність вузлів обліку; різну метрологічну похибку між загальнобудинковим та квартирними вузлами обліку; відсутність доступу до квартирних вузлів обліку.“Коли є об’єднання, коли є багатоквартирний будинок, то необхідно платити за показниками загальнобудинкового лічильника. Об’єднання, як юридична особа, балансоутримувач чи управитель має налагодити відносини з водоканалом та визначитись з мешканцями будинку про розподіл оплати. Це буде справедливо, чесно та правильно. Люди будуть розуміти, що є небаланси і їх треба пропорційно рівно визначати чи ділити на усіх рівномірно чи все покласти на управління будинком. Тому що коли ми почнемо розраховувати кожній людині, хто чесно передає показники, чесно платить та нічим не зловживає, а йому будуть приходити певні величини небалансів, то в нього виникне запитання, чому я маю за це платити? А він буде платити, тому що проживає в багатоквартирному будинку і цей будинок спожив такий об’єм води і так розподілилось відповідно до методики, згідно нормативно-правового документу. Інший варіант, якщо люди цього не хочуть — встановити телеметрію усіх вузлів обліку. Сьогодні це доступно”, - розповів Віктор Гуменюк.Найбільш проблем буде емоційний стан людей, які почнуть отримувати небаланси у платіжках. Вони вважають, що це не їхнє, а чиєсь, - кажуть у водоканалі. Втім, згідно Закону України “Про особливості управління багатоквартирним будинком” є концепція, що усі люди відповідають за будинок, тому повинні нести солідарну відповідальність.В реальності ж люди будуть дійсно платити за фактично спожиту послугу в будинку, але певною мірою їм буде незрозуміло до тих пір, поки вони не вникнуть та не оцінять, яким чином усе відбувається.Вже зараз у водоканалі та його дочірньому підприємстві EVODA спеціалісти готуються до великої кількості звернень громадян щодо нових нарахувань. Втім, запевняють, що допоможуть кожному, адже це дуже важливе питання. Та й на загальному рівні не припинять проводити інформаційну кампанію, щоб якомога більше споживачів води отримали ґрунтовну інформацію.