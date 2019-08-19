У Луцьку п`яний водій без прав спричинив аварію
Сьогодні, 10:30
Днями патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Сенаторки Левчанівської, що у Луцьку.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
На місці події інспектори з’ясували, що керманич авто Mazda не слідкував за дорожньою обстановкою та рухаючись заднім ходом здійснив зіткнення з автомобілем марки Ford.
Під час спілкування з чоловіком, який скоїв ДТП, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння. Результат — понад 5 проміле.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій вже притягався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування.
Також патрульні не виявили у базі даних посвідчення водія, яке останній їм пред’явив.
На правопорушника поліцейські склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне керування транспортним засобом в стані сп’яніння протягом року) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.
Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх подробиць події.
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
На місці події інспектори з’ясували, що керманич авто Mazda не слідкував за дорожньою обстановкою та рухаючись заднім ходом здійснив зіткнення з автомобілем марки Ford.
Під час спілкування з чоловіком, який скоїв ДТП, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння. Результат — понад 5 проміле.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій вже притягався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування.
Також патрульні не виявили у базі даних посвідчення водія, яке останній їм пред’явив.
На правопорушника поліцейські склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне керування транспортним засобом в стані сп’яніння протягом року) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.
Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх подробиць події.
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