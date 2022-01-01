На Волині під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей

На Волині під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей
27 жовтня у пожежі на Волині загинули 57-річний чоловік та 26-річна жінка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 21:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, що у селі Гірки Любешівського району.

О 21:46 прибули вогнеборці 12 Державної пожежно-рятувальної частини з селища Любешів, а також 23 Державного пожежно-р

О 22:54 пожежа ліквідована.
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей

На місці пожежі у будинку виявлено тіла 57-річного чоловіка та 26-річної жінки.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння чоловіком.
На Волині під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей

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Теги: Волинь, пожежа, смерть, рятувальники
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