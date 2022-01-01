Курс валют у Луцьку 28 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 38.91, а продають за – 39.20.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.00, а продають за 8,20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 жовтня готівковий курс долара становить 39.60, продають його за 39.73.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 38.91, а продають за – 39.20.Щодо польського злотого, то його купують за 8.00, а продають за 8,20.

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