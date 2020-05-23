На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО

На Волині дорожники поліпшують якість дороги М-07 до пункту пропуску «Ягодин».Про це повідомляють в "Укравтодорі"."Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на українсько-польському кордоні сьогодні є одним з найбільш завантажених. Ще нещодавно на цьому відрізку «варшавської» траси через блокаду росією морських портів стояла багатокілометрова черга вантажівок. Зараз держава робить все можливе, аби збільшити пропускну здатність пункту пропуску. Завдання Укравтодору – облаштувати якісне дорожнє покриття на під’їздах до пункту пропуску і створити розвинену придорожню інфраструктуру. У рамках проєкту «Відкритий кордон» працюємо на 2 ділянках «варшавської» траси на між містом Ковель та ПП «Ягодин – Дорогуськ» на Волині. Роботи виконуємо в межах експлуатаційного утримання", - повідомляють дорожники.На ділянці, протяжністю понад 30 км, зводять укріплене узбіччя справа, завширшки понад 2 метри. Дорожники влаштовують нижній шар зі щебенево-піщаної суміші, на який наносять 10-сантиметровий верхній шар з асфальтогрануляту. Рухаються в напрямку Ковеля.Наявність широких укріплених узбіч дозволить прибрати з проїзної частини транспортні засоби, що очікують перетину кордону, і усунути перешкоди для руху інших автівок, що курсують цією ділянкою дороги.Дорожня техніка працює і на під’їзді до ПП «Ягодин – Дорогуськ». На 2-кілометровому відрізку укладаємо новий шар асфальту. Напередодні провели фрезерування зношеного дорожнього покриття.Нагадаємо, що цьогоріч влітку відновили дорожнє покриття на двох мостових переходах через річку Західний Буг, що розташовані на під’їзді до ПП «Ягодин – Дорогуськ».Проєкт «Відкритий кордон» передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні України задля швидкого і системного поліпшення як вантажних, так і пасажирських перевезень Україна – ЄС. Ініціативу, нагадаємо, започатковано в рамках домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди.