«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО





Світлини опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.



"У них є лише кілька секунд, аби зробити влучний постріл. Вони працюють злагоджено, швидко і професійно. Бо вони - вміють, можуть, переможуть!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого показали фотозвіт роботи мінометних розрахунків.Світлини опублікували на сторінці бригади у фейсбуці."У них є лише кілька секунд, аби зробити влучний постріл. Вони працюють злагоджено, швидко і професійно. Бо вони - вміють, можуть, переможуть!" - йдеться у дописі.

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