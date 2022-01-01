«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО

«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого показали фотозвіт роботи мінометних розрахунків.

Світлини опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.

"У них є лише кілька секунд, аби зробити влучний постріл. Вони працюють злагоджено, швидко і професійно. Бо вони - вміють, можуть, переможуть!" - йдеться у дописі.

«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО

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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна, мінометники
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