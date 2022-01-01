«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 07:33
У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого показали фотозвіт роботи мінометних розрахунків.
Світлини опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.
"У них є лише кілька секунд, аби зробити влучний постріл. Вони працюють злагоджено, швидко і професійно. Бо вони - вміють, можуть, переможуть!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Світлини опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.
"У них є лише кілька секунд, аби зробити влучний постріл. Вони працюють злагоджено, швидко і професійно. Бо вони - вміють, можуть, переможуть!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО
Сьогодні, 08:35
«Кілька секунд на постріл»: як працюють мінометники волинської 14 ОМБр. ФОТО
Сьогодні, 07:33
Україна отримала унікальну машину для розміновування
Сьогодні, 06:31
Волинянин через суд «вибивав» гроші, які виграв у лотерею
Сьогодні, 05:28
МАГАТЕ фактично спростувала російський фейк про «брудну бомбу»
Сьогодні, 03:41
Медіа