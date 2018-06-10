Волинянин через суд «вибивав» гроші, які виграв у лотерею



За невчасну виплату виграшу волинський суд стягнув з організаторів лотереї ще й моральну компенсацію.



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Волинянину довелося подавати до суду на організаторів лотереї «Спортпрогноз», аби отримати свій виграш. Після перемоги у листопаді 2021-ого чоловік чекав півроку на виплату 117 тис. грн, після чого ТзОВ «М.С.Л.», яке й організовує лотерею, офіційно відповіло, що не виплачуватиме виграш через воєнний стан. Чоловік подав до суду і одразу після цього йому таки виплатили виграш. Окрім цього, він домігся ще й виплати 8 тис. грн як моральної компенсації за затримку.



Як йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, у листопаді 2021 року чоловік зробив ставку у 30 грн у державній лотереї «Спортпрогноз» та виграв максимальний приз у 117 тис. грн. Після цього він звернувся до волинського представництва компанії за своїм виграшем. Там пояснили, що за умовами лотереї, гроші йому мали б виплатити впродовж півроку.



Почекавши цей час і не отримавши грошей, чоловік вдруге звернувся до організаторів лотереї. На цей раз йому відповіли, що під час воєнного стану виплати призупинили «до стабілізації ситуації». Переможець лотереї вирішив подав позов до суду і за декілька днів після подачі позову йому таки заплатили всю суму виграшу.



Щоправда у позовній заяві, окрім виплати виграшу, чоловік також вимагав виплатити 10 тис. грн моральної шкоди за невчасну виплату виграшу. Суд першої інстанції лише частково задовольнив позов: чоловікові постановили виплатити 8 тис. грн.



Згодом ТзОВ «М.С.Л.» подало апеляцію, у якій просило скасувати рішення суду. Організатори заявляли, що переможець не довів протиправності дій та жодних підстав для відшкодування моральної шкоди.



Втім, колегія суддів Волинського апеляційного суду дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції таки було правильним. «У зв'язку з протиправною відмовою у своєчасній виплаті грошового відшкодування позивач зазнав моральної шкоди, правомірно очікуючи на одержання грошового виграшу у визначені умовами строки, він був позбавлений своєчасної виплати. Суд обґрунтовано врахував статус позивача, який є внутрішньо переміщеною особою, а тому дуже сподівався та розраховував на своєчасне отримання коштів», – йдеться у рішенні.



Відтак ТзОВ «М.С.Л.» зобов'язали таки заплатити чоловікові 8 тис. грн моральної компенсації. Постанова набрала законної сили, але її ще можна оскаржити в касаційній інстанції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасник лотереї «Спортпрогноз» добився виплати виграшу через судЗа невчасну виплату виграшу волинський суд стягнув з організаторів лотереї ще й моральну компенсацію.Про це повідомляє ZAXID.NET , посилаючись на постанову Волинського апеляційного суду.Волинянину довелося подавати до суду на організаторів лотереї «Спортпрогноз», аби отримати свій виграш. Після перемоги у листопаді 2021-ого чоловік чекав півроку на виплату 117 тис. грн, після чого ТзОВ «М.С.Л.», яке й організовує лотерею, офіційно відповіло, що не виплачуватиме виграш через воєнний стан. Чоловік подав до суду і одразу після цього йому таки виплатили виграш. Окрім цього, він домігся ще й виплати 8 тис. грн як моральної компенсації за затримку.Як йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, у листопаді 2021 року чоловік зробив ставку у 30 грн у державній лотереї «Спортпрогноз» та виграв максимальний приз у 117 тис. грн. Після цього він звернувся до волинського представництва компанії за своїм виграшем. Там пояснили, що за умовами лотереї, гроші йому мали б виплатити впродовж півроку.Почекавши цей час і не отримавши грошей, чоловік вдруге звернувся до організаторів лотереї. На цей раз йому відповіли, що під час воєнного стану виплати призупинили «до стабілізації ситуації». Переможець лотереї вирішив подав позов до суду і за декілька днів після подачі позову йому таки заплатили всю суму виграшу.Щоправда у позовній заяві, окрім виплати виграшу, чоловік також вимагав виплатити 10 тис. грн моральної шкоди за невчасну виплату виграшу. Суд першої інстанції лише частково задовольнив позов: чоловікові постановили виплатити 8 тис. грн.Згодом ТзОВ «М.С.Л.» подало апеляцію, у якій просило скасувати рішення суду. Організатори заявляли, що переможець не довів протиправності дій та жодних підстав для відшкодування моральної шкоди.Втім, колегія суддів Волинського апеляційного суду дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції таки було правильним. «У зв'язку з протиправною відмовою у своєчасній виплаті грошового відшкодування позивач зазнав моральної шкоди, правомірно очікуючи на одержання грошового виграшу у визначені умовами строки, він був позбавлений своєчасної виплати. Суд обґрунтовано врахував статус позивача, який є внутрішньо переміщеною особою, а тому дуже сподівався та розраховував на своєчасне отримання коштів», – йдеться у рішенні.Відтак ТзОВ «М.С.Л.» зобов'язали таки заплатити чоловікові 8 тис. грн моральної компенсації. Постанова набрала законної сили, але її ще можна оскаржити в касаційній інстанції.

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