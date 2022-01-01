МАГАТЕ фактично спростувала російський фейк про «брудну бомбу»

МАГАТЕ фактично спростувала російський фейк про «брудну бомбу»
Російський фейк про те, що Україна готує "брудну ядерну бомбу", вже фактично спростований МАГАТЕ, оскільки обидва об'єкти, які Росія вказувала, як нібито місце підготовки "брудної бомби", знаходяться під міжнародними гарантіями.

Остання перевірка МАГАТЕ цих об'єктів проводилася місяць тому, заявив виконуючий обов'язки Голови Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу, - пише "Газета ua".

Коріков розповів, що Україна додатково запросила перевірку від МАГАТЕ на ці об'єкти та ця перевірка скоро прибуде.

"Вже навіть визначено, хто увійде в цю делегацію і які завдання стоятимуть перед місією. Найближчим часом місія вже буде в Україні. У нас все прозоро, ми відкриті"- зазначив він.

Коріков підкреслив, що Україна не використовує жодних ядерних відходів, оскільки строго виконує свої зобов'язання відповідно до Угоди про нерозповсюдження ядерних відходів. МАГАТЕ завжди знає, скільки ядерного матеріалу має Україна, які у неї наміри, в курсі про застосовувані Україною ядерні технології, а візити МАГАТЕ, в тому числі раптові, Україну не лякають.

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Теги: фейк, МАГАТЕ, росія, Україна
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