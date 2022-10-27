ЗСУ просуваються в напрямку Кремінна-Сватове, – Гайдай
Сьогодні, 01:14
Росіяни намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але всі наступи були відбиті Силами оборони.
Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, - пише LB.
За його словами, Збройні сили просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ.
Гайдай додав, що загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.
Крім цього, росіяни щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.
Уповільнює просування українських захисників і погода. Очільник Луганщини повідомив, що від злив утруднився проїзд техніки. Місцями вона грузне, а подекуди просування вперед відбувається лише за рахунок піхоти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, - пише LB.
За його словами, Збройні сили просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ.
Гайдай додав, що загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.
Крім цього, росіяни щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.
Уповільнює просування українських захисників і погода. Очільник Луганщини повідомив, що від злив утруднився проїзд техніки. Місцями вона грузне, а подекуди просування вперед відбувається лише за рахунок піхоти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ просуваються в напрямку Кремінна-Сватове, – Гайдай
Сьогодні, 01:14
28 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 27 жовтня
27 жовтень, 23:34
У центрі Луцька зрізають ялинки. ВІДЕО
27 жовтень, 22:37
Медіа