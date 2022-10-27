ЗСУ просуваються в напрямку Кремінна-Сватове, – Гайдай





Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, - пише



За його словами, Збройні сили просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ.



Гайдай додав, що загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.



Крім цього, росіяни щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.



Уповільнює просування українських захисників і погода. Очільник Луганщини повідомив, що від злив утруднився проїзд техніки. Місцями вона грузне, а подекуди просування вперед відбувається лише за рахунок піхоти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але всі наступи були відбиті Силами оборони.Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, - пише LB. За його словами, Збройні сили просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ.Гайдай додав, що загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.Крім цього, росіяни щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.Уповільнює просування українських захисників і погода. Очільник Луганщини повідомив, що від злив утруднився проїзд техніки. Місцями вона грузне, а подекуди просування вперед відбувається лише за рахунок піхоти.

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