ЗСУ просуваються в напрямку Кремінна-Сватове, – Гайдай

ЗСУ просуваються в напрямку Кремінна-Сватове, – Гайдай
Росіяни намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але всі наступи були відбиті Силами оборони.

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, - пише LB.

За його словами, Збройні сили просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ.

Гайдай додав, що загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.

Крім цього, росіяни щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.

Уповільнює просування українських захисників і погода. Очільник Луганщини повідомив, що від злив утруднився проїзд техніки. Місцями вона грузне, а подекуди просування вперед відбувається лише за рахунок піхоти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, ЗСУ, Луганщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині виділять майже 400 тисяч на ремонт протирадіаційного укриття
Сьогодні, 02:17
ЗСУ просуваються в напрямку Кремінна-Сватове, – Гайдай
Сьогодні, 01:14
28 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 27 жовтня
27 жовтень, 23:34
У центрі Луцька зрізають ялинки. ВІДЕО
27 жовтень, 22:37
Схожі новини
Голова ОВА повідомив, коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Луганщині Голова ОВА повідомив, коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Луганщині
21 травень, 06:28
Військові встановили прапор України у ще одному селі на Луганщині. ВІДЕО Військові встановили прапор України у ще одному селі на Луганщині. ВІДЕО
26 жовтень, 22:59
Останніми днями ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів на Запоріжжі Останніми днями ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів на Запоріжжі
16 жовтень, 12:19
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 4 жовтня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 4 жовтня
04 жовтень, 18:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині виділять майже 400 тисяч на ремонт протирадіаційного укриття
Сьогодні, 02:17
 0
ЗСУ просуваються в напрямку Кремінна-Сватове, – Гайдай
Сьогодні, 01:14
 0
28 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 27 жовтня
27 жовтень, 23:34
 0
У центрі Луцька зрізають ялинки. ВІДЕО
27 жовтень, 22:37
 0
Медіа
відео
1/8