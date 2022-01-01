Добрі новини від ВолиньPost за 27 жовтня

Війна в Україні досі триває, та перемоги на фронті ми маємо щодня! Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця.Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України внесло корективи у життя пансіонату. Зокрема, «перепрофілювалася» і специфіка роботи арт-терапевтичного кабінету. До 24 лютого місцеві умільці виготовляли різні вироби, а зараз тут щодня тут працює волонтерський фронт."Психологщоразу знаходить серед волонтерських хабів роботу і для мешканців закладу. То готуються ниточки, з яких плетуться маскувальні костюми для хлопців на передову. Нещодавно били горіхи для смаколиків захисникам. Це дає відчуття потрібності та можливість долучитися до наближення Перемоги", - пише Алла Гнатюк.Окрім того, у пакеті поставок є також два наземні дрони.Німеччина також обіцяє передати понад 6 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тис. пострілів для гранатометів калібру 40 мм.Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Василь має величезний бойовий досвід, і носить на бронежилеті маленького іграшкового динозавра – талісман, подарований 2-річним сином Матвієм.Чоловік служить у князівській бригаді із 2016. Майже одразу після того, як розпочав службу, прийняв на себе командування танковою ротою. І хоча зараз вже обіймає вищу посаду, досі, розповідаючи про війну і про те, через що довелося пройти, каже «моя рота».У війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 69 220 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:особового складу – близько 69 220 (+320) осіб;танків – 2 631 (+3) од;бойових броньованих машин – 5 364 (+13) од;артилерійських систем – 1 690 (+4) од;РСЗВ – 379 (+0) од;засобів ППО – 192 (+0) од;літаків – 271 (+0) од;гелікоптерів – 249 (+1) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);крилатих ракет – 351 (+1);кораблів/катерів – 16 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2) од;спеціальної техніки ‒ 150 (+1).27 жовтня, близько 08.00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.А близько 08.40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.До лонг-листа увійшли: 2TONE, Angelina, DAYTON, Drevo, Elysees, DEMCHUK, FIINKA, Havkа, Jerry Heil, Iana Kovaleva, Kozak Siromaha, KRUT, Lue Bason, Moisei, Olivan, OOHLA, Oy Sound System, SASHA, Ser sexnesc, Shy, SKYLERR, SOWA, Tember Blanche, Tery, TVORCHI, Victoria Niro, Виноградова, Zetetics, Лілу45, Макс Пташник, Мія Рамарі, Роялькіт, Саша Фадєєва, ТОНКА, Циферблат.Роквиконавець з Луцькатакож виступає у складі рокгурту One light inside як фронтмен.До виготовлення окопних свічок активно долучаються жителі Любешівщини. Днями їх створювали вихованці шкільного лісництва, що діє у ЗЗСО «В’язівненська гімназія» та школярі і вчителі Угриничівської гімназії.Зібравши всі необхідні матеріали, приступили до роботи. Хтось обрізав бляшанки, хтось нарізав і скручував картон, інші топили віск тощо.Спільними зусиллями створюють окопні свічки, які подарують тепло українським захисникам.«З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб (серед них 99 цивільних)», - написала заступниця міністра оборони Українив телеграмі.Як повідомила заступниця голови Міноборони, останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими.«Наша держава дбає про кожного, «не голосно», бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому! Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають», - додала вона.