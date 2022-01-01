Україна повернула з полону 978 людей

Україна повернула з полону 978 людей
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб.

Про це пише УНН.

«З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб (серед них 99 цивільних)», - написала вона у Telegram.

Як повідомила заступниця голови Міноборони, останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими.

«Наша держава дбає про кожного, «не голосно», бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому! Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають», - додала вона.

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Теги: полонені, українці, обмін
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