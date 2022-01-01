На Волині школярі виготовляють окопні свічки

На Волині школярі виготовляють окопні свічки
До виготовлення окопних свічок активно долучаються жителі Любешівщини. Днями їх створювали вихованці шкільного лісництва, що діє у ЗЗСО «В’язівненська гімназія» та школярі і вчителі Угриничівської гімназії.

Про це повідомляє газета «Нове життя».

Зібравши всі необхідні матеріали, приступили до роботи. Хтось обрізав бляшанки, хтось нарізав і скручував картон, інші топили віск тощо.

Так, керівниця В’язівненського шкільного лісництва написала на своїй фейсбук-сторінці: “Таку добру справу підтримали наші шефи – працівники ДП “Любешівське ЛМГ”, які допомогли із матеріалами для свічок”.
На Волині школярі виготовляють окопні свічки

А на фейсбук-сторінці Угриничівської гімназії зазначили: “Нехай вогник окопних свічок зігріває рідних захисників і передає їм тепло наших сердець”.

Спільними зусиллями створюють окопні свічки, які подарують тепло українським захисникам.

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Теги: окопні свічки, Любешівщина, школярі
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