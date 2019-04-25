У лонг-листі учасників Нацвідбору на Євробачення-2023 є лучанин

У лонг-листі учасників Нацвідбору на Євробачення-2023 є лучанин
Організатори назвали імена 36 учасників, які увійшли до лонг-листу національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2023».

Про це повідомляють на сайті Суспільне.Євробачення.

До лонг-листа увійшли: 2TONE, Angelina, DAYTON, Drevo, Elysees, DEMCHUK, FIINKA, Havkа, Jerry Heil, Iana Kovaleva, Kozak Siromaha, KRUT, Lue Bason, Moisei, Olivan, OOHLA, Oy Sound System, SASHA, Ser sexnesc, Shy, SKYLERR, SOWA, Tember Blanche, Tery, TVORCHI, Victoria Niro, Виноградова, Zetetics, Лілу45, Макс Пташник, Мія Рамарі, Роялькіт, Саша Фадєєва, ТОНКА, Циферблат.

Роквиконавець з Луцька Валентин Мушинський (Olivan) також виступає у складі рокгурту One light inside як фронтмен.

Як повідомляється, список фіналістів оголосять до 17 листопада.

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Теги: Olivan, Луцьк, Євробачення, Нацвідбір
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