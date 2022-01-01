На Волині зіткнулися легковик та мотоцикл: є постраждалий

На Волині зіткнулися легковик та мотоцикл: є постраждалий
Учора, 26 жовтня, на перехресті вулиць Луцька – Героїв Майдану у селищі Локачі Володимирського району сталася ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

17-річний житель району, керуючи мотоциклом Shineray, не надав перевагу у русі та зіткнувся із автомобілем ЗАЗ Таврія, під керуванням 48-річного волинянина.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 кримінального кодексу України. Слідство триває.

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Теги: Локачі, ДТП, мотоцикліст
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