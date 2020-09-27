Помер професор ЛНТУ Олександр Лесик

Помер професор ЛНТУ Олександр Лесик
У колективі Луцького національного технічного університету – велика втрата: помер професор Олександр Володимирович Лесик.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці ЛНТУ.

«Із глибоким смутком колектив ЛНТУ сприйняв сумну звістку про смерть доктора архітектури, професора кафедри архітектури та дизайну Олександра Володимировича Лесика. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким талановитого архітектора, досвідченого педагога, надзвичайно мудрої людини. Сумуємо разом із вами, розділяємо годину скорботи», – йдеться в дописі.

У 1994 - 2005 роках він був директором Інституту мистецтв Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З вересня 2020 року - професор кафедри архітектури та містобудування Луцького національного технічного університету.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Олександра Лесика. Вічна пам'ять!

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Теги: Лесик, ЛНТУ, професор, помер
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