Школярі Луцької громади платитимуть 50% від вартості проїзду у деяких маршрутках

Школярі Луцької громади платитимуть 50% від вартості проїзду у деяких маршрутках
У Луцькій громаді деякі маршрутки зменшили ціну на проїзд для учнів.

Про це повідомили у Луцькраді.

Перевізником, з яким укладено договори на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах № 51 “Луцьк — Кульчин”, № 117 “ Луцьк — Клепачів”, № 149 “Луцьк — Озерце”, встановили ціну на проїзд для учнів навчальних закладів Луцької міської територіальної громади у розмірі 50 % від вартості проїзду.

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Теги: школярі, маршрутки, Луцьк
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