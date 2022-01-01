Школярі Луцької громади платитимуть 50% від вартості проїзду у деяких маршрутках





Про це



Перевізником, з яким укладено договори на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах № 51 “Луцьк — Кульчин”, № 117 “ Луцьк — Клепачів”, № 149 “Луцьк — Озерце”, встановили ціну на проїзд для учнів навчальних закладів Луцької міської територіальної громади у розмірі 50 % від вартості проїзду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді деякі маршрутки зменшили ціну на проїзд для учнів.Про це повідомили у Луцькраді.Перевізником, з яким укладено договори на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах № 51 “Луцьк — Кульчин”, № 117 “ Луцьк — Клепачів”, № 149 “Луцьк — Озерце”, встановили ціну на проїзд для учнів навчальних закладів Луцької міської територіальної громади у розмірі 50 % від вартості проїзду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію