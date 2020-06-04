У Луцьку вночі мотоцикліст влетів у легковик. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
У Луцьку вночі сталася автопригода: легковик збив мотоцикліста.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автопригода сталася на проспекті Волі у ніч проти 27 жовтня. Так, водій за кермом Nissan Leaf, здійснюючи поворот, збив мотоцикліста, який хотів проскочити і не надав перевагу в русі легковику.
Подробиці – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автопригода сталася на проспекті Волі у ніч проти 27 жовтня. Так, водій за кермом Nissan Leaf, здійснюючи поворот, збив мотоцикліста, який хотів проскочити і не надав перевагу в русі легковику.
Подробиці – згодом.
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