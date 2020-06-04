У Луцьку вночі мотоцикліст влетів у легковик. ВІДЕО

У Луцьку вночі мотоцикліст влетів у легковик. ВІДЕО
У Луцьку вночі сталася автопригода: легковик збив мотоцикліста.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Автопригода сталася на проспекті Волі у ніч проти 27 жовтня. Так, водій за кермом Nissan Leaf, здійснюючи поворот, збив мотоцикліста, який хотів проскочити і не надав перевагу в русі легковику.

Подробиці – згодом.


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Теги: Луцьк, ніч, ДТП, мотоцикліст
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