У Луцьку вночі мотоцикліст влетів у легковик. ВІДЕО





Про це



Автопригода сталася на проспекті Волі у ніч проти 27 жовтня. Так, водій за кермом Nissan Leaf, здійснюючи поворот, збив мотоцикліста, який хотів проскочити і не надав перевагу в русі легковику.



Подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вночі сталася автопригода: легковик збив мотоцикліста.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Автопригода сталася на проспекті Волі у ніч проти 27 жовтня. Так, водій за кермом Nissan Leaf, здійснюючи поворот, збив мотоцикліста, який хотів проскочити і не надав перевагу в русі легковику.Подробиці – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію