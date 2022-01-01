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Вранці українські військові збили російський вертоліт та штурмовик Су-25

Вранці українські військові збили російський вертоліт та штурмовик Су-25
Сьогодні вранці на півдні України сили ППО збили ударний вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

27 жовтня, близько 08.00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.

А близько 08.40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.

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Теги: Росія, Україна, війна
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